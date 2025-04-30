Nisan 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı!

Nisan ayının bitmesine yalnızca saatler kala açlık ve yoksulluk sınırının yeni yılda ne kadar olduğu büyük bir merak içerisinde bekleniyordu. Türk-İş tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Nisan 2025 tarihinin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu.

Nisan 2025'te Açlık ve Yoksulluk Sınırı Kaç Oldu?

Türk-İş tarafından paylaşılan bilgilere göre 2025 yılının nisan ayında Ankara'da yaşayan dört kişilik çekirdek ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için harcaması gereken aylık gıda harcaması 24 bin 35 TL seviyesine yükseldi. Açlık sınırı 2025 yılının mart ayında 23 bin 615 TL seviyesindeydi.

Nisan 2025'te yoksulluk sınırının 78 bin 291 TL olarak açıklandı. Yoksulluk sınırı geçtiğimiz ay 76 bin 922 TL'ydi. Yoksulluk sınırında da önemli bir artışın yaşandığını görüyoruz. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 1,78, 12 aylık yüzde 35,60, yıllık ortalama yüzde 51,58 olarak hesaplandı.

Nisan ayında bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 31 bin 142 TL'ye yükseldi. 15-19 yaş grubu çocuk gıda harcamasının 7 bin 100 TL, 4-6 yaş grubu çocuk gıda harcamasının ise 3 bin 843 TL olduğu belirtildi.