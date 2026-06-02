Türkiye’de Otomobil Satışları Çakıldı! Peki Hangi Marka Kaç Araba Sattı?

Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) her ayın başında bir önceki aydaki otomobil satış rakamlarını paylaşıyor. Haziran ayının gelmesiyle Mayıs ayındaki otomobil satışları da netlik kazandı. Yeni verilerin açıklanması ile en çok satış yapan markalar ile birlikte toplam otomotiv satış adetleri de gözler önüne serildi. Mayıs ayındaki rakamlar pek iç açıcı görünmüyor.

Türkiye'de Mayıs 2026'da Kaç Adet Araç Satışı Yapıldı?

ODMD tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde toplam 83 bin 422 adet sıfır kilometre araç satışı gerçekleşti. Bu miktar nisan ayına göre yüzde 20 oranında düşüşü temsil ediyor. Nisan ayında toplam otomotiv satış adeti 104 bin 298 olarak gerçekleşmişti. Bir önceki senenin aynı dönemi ile kıyasladığımızda ise yüzde 23'lük bir düşüş görüyoruz. 2025 yılının mayıs ayında satış adedi 107 bin 730 olarak karşımıza çıkıyor.

Mayıs ayında gerçekleştirilen toplam satışın 65 bin 386 adetllik kısmını binek otomobiller oluşturuyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarında yüzde 23.2'lik bir düşüş görüyoruz. 18 bin 56 adet olarak gerçekleşen ticari araç satışı ise yine geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 20.1 azalmış durumda.

2026 Yılındaki Toplam Otomotiv Satışları Ne Durumda?

Türkiye'de Ocak-Mayıs döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışı 453 bin 138 olarak gerçekleşmiş durumda. Bu satış adedi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7.4'lük düşüş anlamına geliyor. Bu dönemde ülkemizde 356 bin 256 adetlik binek otomobil satışı gerçekleşirken, hafif ticari araç satış adedi ise 96 bin 882 olarak karşımıza çıkıyor.

Otomobil Satışlarının Son Yıllara Göre Karşılaştırması

Otomotil ve hafif ticari araç pazarında son yıllara göre de önemli oranda düşüşler göze çarpıyor. Önceki 5 yıldaki mayıs ayı verilerini göz önüne aldığımızda yüzde 5.1'lik bir düşüş gerçekleşmiş durumda. Sadece otomobil satışlarını göz önüne aldığımızda bu oran yüzde 6 olarak karşımıza çıkıyor. Ticari araçlardaki gerileme ise yüzde 1.7 ile çok daha normal seviyelerde.

Aynı şekilde son 10 yıllık dönemle karşılaştırdığımızda ise daha iyi bir senaryo bizleri karşılıyor. Buna göre mayıs ayındaki toplam satışların son 10 yıldaki aynı döneme göre yüzde 10.2 oranında artış gösterdi. Aynı döneme göre binek otomobil pazar yüzde 9.2 genişlerken, ticari araçlarda bu değer yüzde 12.9 oluyor.

Mayıs Ayında En Çok Hangi Marka Araçlar Satıldı?

Marka Binek Otomobil Ticari Araç Toplam Renault 10.264 662 10.926 Volkswagen 5.845 1.529 7.379 Fiat 3.073 3.237 6.310 Peugeot 3.586 2.030 5.616 Hyundai 5.385 100 5.485

İlk 5 Ayda En Çok Hangi Segment Araçlar Tercih Edildi?

Yılın ilk beş aylık döneminde daha düşük fiyatları ile B ve C segmenti araçlar pazarın yaklaşık yüzde 85'ini oluşturuyor. C segmenti araçlar toplamda 193 bin 210 adet ile toplam satışların yüzde 54'ünü kapsıyor. B segmenti araçlar ise 108 bin 660 adet ile yüzde 30.5'lik pazar payına sahip. Gövde tipine göre ise 230 bin 920 adetlik satış ile SUV modeller yüzde 64.8'lik ciddi bir paya sahip. Sedanların payı ise 70 bin 396'lık satışı ile yüzde 19.7'de kaldı.

Editörün Yorumu

Otomobil pazarı özellikle çevremizde yaşanan gerilimlerden önemli oranda etkilenmiş durumda. Ayrıca markaların 2025 model yılı modellerdeki kampanyaları da artık bitiyor. Markaların elindeki 2025 model yılına sahip araçların tükenmesi ve savaş gerginliği de göz önüne alındığında bu düşüşü normal karşılayabiliriz. Bunların yanı sıra her geçen gün düşen alım gücü de otomobil satışlarını önümüzdeki dönemde de aşağı çekebilir.