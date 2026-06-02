BYD'nin Haziran 2026 Fiyat Listesi Yayında! 300 Bin TL İndirim Var

BYD'nin Haziran 2026 fiyat listesi yayınlandı. Bununla birlikte sıfır araç fiyatları belli oldu. Güncel fiyat listesinde en çok dikkat çeken detay ise 4 milyon TL'nin altında hiç araba kalmaması oldu. Önceki aylarda zaten birçok aracını kaldıran otomobil üreticisinin şimdikilere kıyasla daha uygun fiyatlı sayılabilecek modelleri artık mevcut değil.

BYD'nin Haziran 2026 Fiyat Listesinde Hangi Araçlar Var?

Model Donanım Normal Fiyat Kampanyalı Fiyat BYD Seal 390 kW AWD Excellence 4 milyon 77 bin TL - BYD Sealion 7 390 kW AWD Excellence 4 milyon 190 bin TL - BYD Han 380 kW AWD Executive 4 milyon 873 bin TL 4 milyon 573 bin TL BYD Tang 380 kW AWD Flagship 5 milyon 418 bin TL -

BYD'nin Haziran 2026 fiyat listesinde sadece dört model bulunuyor. BYD Seal 390 kW, Excellence donanım ile 4 milyon 77 bin TL'ye satılıyor. BYD Sealion 7 390 kW AWD de aynı donanım ile 4 milyon 190 bin TL fiyat etiketiyle sunuluyor.

BYD Han 380 kW AWD, Executive donanımla birlikte 4 milyon 873 bin TL'ye sunuluyor ancak şu an 300 bin TL indirim bulunuyor. Böylece 4 milyon 573 bin TL'ye müşterilerle buluşuyor. BYD Tang 380 kW AWD'nin fiyatı ise Flagship donanımla 5 milyon 418 bin TL. Bu model için herhangi bir indirim kampanyası bulunmuyor.

BYD'nin Hangi Araçları Kaldırıldı?

BYD, son birkaç ay içinde seçenek yelpazesini büyük ölçüde daralttı. Mart ayının başında Dolphin, Atto 2 ve Seal U DM-i modellerini fiyat listesinden kaldıran şirket, bu değişiklik sonrasında bazı modellerin stok sebebiyle kaldırıldığını, bunların çoğunun en kısa süre içinde yeniden geleceğini ifade etmişti. Aradan geçen oldukça uzun bir sürenin ardından bu modeller hâlâ satışta değil.

Diğer yandan geçen ay da Atto 3 modeli kaldırıldı. Tabii, bu otomobili diğerlerinden ayıran önemli bir farkı bulunuyor. Şirket, geçen ay şarj seviyesi yüzde 0'dan 97 seviyesine sadece 9 dakikada ulaşmasıyla epey konuşulan yeni BYD Atto 3 modelini tanıtmıştı.

57,6 kWh batarya kapasitesine sahip (CLTC standartlarına göre 540 km menzil) sürüm ile 68,8 kWh batarya kapasitesine sahip versiyon (CLTC standartlarına göre 630 km) seçenekleri ile müşterilerle buluşacak olan bu modelin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Bu ay olmasa da gelecek aylarda yeniden Türkiye'deki kullanıcılarla buluşması olası görünüyor.

Bunlara ek olarak BYD'nin Seal 160 kW modelinin Design donanımı da artık satışta değil. Bu model, 2 milyon 489 bin TL fiyatla markanın daha erişilebilir fiyata sahip otomobillere sahip olmasını mümkün kılıyordu. Geçtiğimiz ay mevcut olsa da bu ayki fiyat listesinde yer almıyor.

Editörün Yorumu

BYD'nin Haziran 2026 fiyat listesini oldukça pahalı buldum. 1 milyon 624 bin TL'lik başlangıç fiyat etiketine sahip Atto 2 ve Dolphin gibi 1 milyon 784 bin TL'lik başlangıç fiyat etiketine sahip modelleri kaldırmasından sonra kafalarda soru işareti oluşmaya başlamıştı.

Birçok kişi, bunu markanın Türkiye'den çekileceğinin bir işareti olarak görmüştü. Gelinen noktada ise 4 milyon TL'nin altında bir tane bile araç kalmamış durumda. Tabii ki bunu geri çekilmenin bir göstergesi olarak yorumlamamak gerek. Şu an birçok önemli otomobil satışta olmaya devam ediyor. Yeni modeller daha uygun fiyatlarla geldikten sonra Türkiye'deki eski konumuna gelmesi muhtemel.