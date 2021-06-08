Mayıs Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Belli Oldu

Bildiğiniz gibi her yeni aya girmemizle birlikte, Sony Interactive Entertainment da bir önceki aya ilişkin PlayStation Store istatistiklerini paylaşıyor. Bu bağlamda, Mayıs ayında en çok indirilen PS Store oyunları da nihayet belli oldu.
Mayıs Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Listesi
Yeni yayınlanan listeye bakacak olursak, Amerika, Avrupa ve Kanada’da yaşayan PlayStation 5 kullanıcılarının bir numaralı tercihi Resident Evil Village olmuş. Yeni Resident Evil oyunu Avrupa bölgesinde yaşayan PlayStation 4 kullanıcılarının da tercihi olurken, Amerika ve Kanadalı oyuncular Rust: Consol Edition ile vakit geçirmeyi tercih etmişler.
PlayStation VR platformunda Beat Saber Amerika, Avrupa ve Kanada genelinde geçtiğimiz ay olduğu gibi bu ayda zirveden inmemiş. Ücretsiz PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunlarında ise Call of Duty: Warzone, bütün bölgelerde bir numaralı tercih olmaya devam etmiş. Güncel listelere aşağıdan göz atabilirsiniz.
Mayıs Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları
- Resident Evil Village
- Returnal
- MLB The Show 21
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- NBA 2K21 Next Generation
- Subnautica: Below Zero
- Mortal Kombat 11
- It Takes Two
- FIFA 21
- Hood: Outlaws & Legends
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Assassin’s Creed Valhalla
- Demon’s Souls
- TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE
- OUTRIDERS
- Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2
- Madden NFL 21
- Sackboy: A Big Adventure
- Judgment
- Immortals Fenyx Rising
Mayıs Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları
- Resident Evil Village
- FIFA 21
- Returnal
- Subnautica: Below Zero
- It Takes Two
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Hood: Outlaws & Legends
- Assassin’s Creed Valhalla
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- NBA 2K21 Next Generation
- TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE
- Mortal Kombat 11
- Demon’s Souls
- Immortals Fenyx Rising
- Crash Bandicoot 4: It’s About Time
- Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2
- OUTRIDERS
- WRC 9 FIA World Rally Championship
- Mortal Shell: Enhanced Edition
- No Man’s Sky
Mayıs Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları
- Rust Console Edition
- Resident Evil Village
- Mass Effect Legendary Edition
- Grand Theft Auto V
- MLB The Show 21
- NBA 2K21
- Mortal Kombat 11
- Biomutant
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Minecraft
- Knockout City
- Mortal Kombat X
- Need for Speed Heat
- Subnautica: Below Zero
- UFC 4
- The Forest
- Call of Duty: Modern Warfare
- It Takes Two
- Gang Beasts
- Red Dead Redemption 2
Mayıs Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları
- Resident Evil Village
- Minecraft
- Rust Console Edition
- Grand Theft Auto V
- NBA 2K21
- Mass Effect Legendary Edition
- FIFA 21
- The Crew 2
- Biomutant
- Subnautica: Below Zero
- The Forest
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Call of Duty: Modern Warfare
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Mortal Kombat X
- Far Cry 3 Classic Edition
- The Witcher 3: Wild Hunt
- STAR WARS Jedi: Fallen Order
- Gang Beasts
- It Takes Two
Mayıs Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları
- Beat Saber
- Vader Immortal: A Star Wars VR Series
- Job Simulator
- SUPERHOT VR
- Creed Rise to Glory
- Gun Club VR
- Swordsman VR
- DOOM 3: VR Edition
- GORN
- Surgeon Simulator: Experience Reality
Mayıs Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları
- Beat Saber
- Job Simulator
- Vader Immortal: A Star Wars VR Series
- SUPERHOT VR
- DOOM 3: VR Edition
- Blood & Truth
- Gun Club VR
- Creed: Rise to Glory
- Paranormal Activity: The Lost Soul
- Swordsman VR
Mayıs Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları
- Call of Duty: Warzone
- Fortnite
- Rocket League
- Genshin Impact
- Apex Legends
- Destiny 2
- Brawlhalla
- Rec Room
- Rogue Company
- Warframe
Mayıs Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları
- Call of Duty: Warzone
- Rocket League
- Fortnite
- Genshin Impact
- Brawlhalla
- Apex Legends
- Destiny 2
- World of Tanks
- Rogue Company
- Rec Room
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