Mayıs Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Belli Oldu

Bildiğiniz gibi her yeni aya girmemizle birlikte, Sony Interactive Entertainment da bir önceki aya ilişkin PlayStation Store istatistiklerini paylaşıyor. Bu bağlamda, Mayıs ayında en çok indirilen PS Store oyunları da nihayet belli oldu.

Mayıs Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Listesi

Yeni yayınlanan listeye bakacak olursak, Amerika, Avrupa ve Kanada’da yaşayan PlayStation 5 kullanıcılarının bir numaralı tercihi Resident Evil Village olmuş. Yeni Resident Evil oyunu Avrupa bölgesinde yaşayan PlayStation 4 kullanıcılarının da tercihi olurken, Amerika ve Kanadalı oyuncular Rust: Consol Edition ile vakit geçirmeyi tercih etmişler.

PlayStation VR platformunda Beat Saber Amerika, Avrupa ve Kanada genelinde geçtiğimiz ay olduğu gibi bu ayda zirveden inmemiş. Ücretsiz PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunlarında ise Call of Duty: Warzone, bütün bölgelerde bir numaralı tercih olmaya devam etmiş. Güncel listelere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Mayıs Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları

Resident Evil Village

Returnal

MLB The Show 21

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

NBA 2K21 Next Generation

Subnautica: Below Zero

Mortal Kombat 11

It Takes Two

FIFA 21

Hood: Outlaws & Legends

Call of Duty: Black Ops Cold War

Assassin’s Creed Valhalla

Demon’s Souls

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

OUTRIDERS

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Madden NFL 21

Sackboy: A Big Adventure

Judgment

Immortals Fenyx Rising

Mayıs Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları

Resident Evil Village

FIFA 21

Returnal

Subnautica: Below Zero

It Takes Two

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Hood: Outlaws & Legends

Assassin’s Creed Valhalla

Call of Duty: Black Ops Cold War

NBA 2K21 Next Generation

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE

Mortal Kombat 11

Demon’s Souls

Immortals Fenyx Rising

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

OUTRIDERS

WRC 9 FIA World Rally Championship

Mortal Shell: Enhanced Edition

No Man’s Sky

Mayıs Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları

Rust Console Edition

Resident Evil Village

Mass Effect Legendary Edition

Grand Theft Auto V

MLB The Show 21

NBA 2K21

Mortal Kombat 11

Biomutant

Call of Duty: Black Ops Cold War

Minecraft

Knockout City

Mortal Kombat X

Need for Speed Heat

Subnautica: Below Zero

UFC 4

The Forest

Call of Duty: Modern Warfare

It Takes Two

Gang Beasts

Red Dead Redemption 2

Mayıs Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları

Resident Evil Village

Minecraft

Rust Console Edition

Grand Theft Auto V

NBA 2K21

Mass Effect Legendary Edition

FIFA 21

The Crew 2

Biomutant

Subnautica: Below Zero

The Forest

Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Modern Warfare

Fall Guys: Ultimate Knockout

Mortal Kombat X

Far Cry 3 Classic Edition

The Witcher 3: Wild Hunt

STAR WARS Jedi: Fallen Order

Gang Beasts

It Takes Two

Mayıs Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları

Beat Saber

Vader Immortal: A Star Wars VR Series

Job Simulator

SUPERHOT VR

Creed Rise to Glory

Gun Club VR

Swordsman VR

DOOM 3: VR Edition

GORN

Surgeon Simulator: Experience Reality

Mayıs Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları

Beat Saber

Job Simulator

Vader Immortal: A Star Wars VR Series

SUPERHOT VR

DOOM 3: VR Edition

Blood & Truth

Gun Club VR

Creed: Rise to Glory

Paranormal Activity: The Lost Soul

Swordsman VR

Mayıs Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları

Call of Duty: Warzone

Fortnite

Rocket League

Genshin Impact

Apex Legends

Destiny 2

Brawlhalla

Rec Room

Rogue Company

Warframe

Mayıs Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları