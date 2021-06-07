Mayıs Ayında En Çok Satan Otomotiv Markaları Belli Oldu

Mayıs ayında en çok satan otomotiv markaları açıklığa kavuştu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayıs ayında geçen yıla oranla yüzde 69.8 büyümeyi başardı.

Mayıs 2021 En Çok Satan Otomotiv Markaları Neler?

Fiat

Volkswagen

Renault

Ford

Toyota

Otomotiv Distribütörleri Derneği raporundan AA muhabiri tarafından derlenen verilere göre geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat 10 bin 18 otomobil satarak ilk sırada yer aldı. Fiat'ı 6 bin 260 satış ile Volkswagen (VW) takip etti. Volkswagen'in ardından ise 5 bin 330 satış gerçekleştiren Renault geldi. Ford 4 bin 463 satış ile dördüncü olurken Toyota ise 3 bin 466 satış yaparak beşinci sırada yer aldı.

Otomobil Satışlarında Liderlik Koltuğu Fiat'ta

Mayıs ayında en çok otomobil satışı gerçekleştiren marka 7 bin 135 satışla Fiat oldu. Fiat'ı 5 bin 33 satış ile Renault, Renault'u 4 bin 506 satışla Volkswagen takip etti. Toyota 2 bin 878 adet otomobil satarak listenin dördüncü sırasında yer almayı başarırken Peugeot 2 bin 561 satış yaparak listenin beşinci sırasına yerleşti. Bu ay 4 Ferrari, 2 Lamborghini, 2 Aston Martin, 1 Bentley ve 1 Jaguar satıldı.

Ticari Araç Alanında Lider Ford Oldu

Hafif ticari araçta 3 bin 369 satış gerçekleştiren Ford liderliği tek başına üstlendi. Listenin ilk sırasına yerleşen Ford'u 2 bin 883 satışla Fiat takip ederken Fiat'ın arkasından da 1754 satış gerçekleştiren Volkswagen geldi. Toyota 588 satış ile dördüncü olurken Peugeot ise 514 satış ile beşinci oldu.

Ocak-Mayıs Aralığında Lider Fiat

Yılın ilk 5 ayında Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 72 arttı. Fiat, ocak ile mayıs aralığında 47 bin 194 satış gerçekleştirerek listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ın arkasından ise 34 bin 644 satış yapan Volkswagen geldi. Ocak ayından bu yana 32 bin 115 satış yapan Renault da listenin üçüncü sırasında yerini aldı. 29 bin 856 satışla Ford dördüncü olurken Toyota ise 25 bin 639 satışla beşincilik elde etti.