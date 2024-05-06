Bir Şifre Saklama Uygulaması, Artık Sizin Yerinize Dark Web'i Tarayacak!

Proton'un şifre yöneticisi Proton Pass önemli bir güncelleme aldı ve bu güncelleme uygulamanın güvenlik alanına yeni özellikler sunuyor. Yeni özelliklerden biri, kullanıcıları hesap zayıflıkları ve veri ihlalleri konusunda uyaracak Pass Monitor adlı yeni bir araç seti olarak adlandırılıyor.

Pass Monitor isimli bu yeni araç seti otomatik olarak çalışıyor ve hatta sistem, üçüncü taraf bir hizmetten veri sızıntısı olması durumunda kullanıcılara çözümler konusunda rehberlik ediyor.

Proton Pass Monitor Yeni Neler Sunuyor?

Dahası ve en ilginç olanı ise her türlü sızıntı ve ihlal gibi durumları gözetmek adına dark web'i tarıyor ve Proton adresleri, e-posta takma adları ve on adede kadar özel e-posta adresinin sızdırılması ve kötü amaçlarla kullanılması durumunda kullanıcıları uyarıyor.

Pass Monitor, güncelleme gerektirebilecek zayıf veya tekrar kullanılan şifrelere dair uyarı veren bir şifre sağlığı özelliği içeriyor. Araç setinin etkin olmayan iki faktörlü kimlik doğrulama kısmı, 2FA seçeneği sunan çeşitli hesapları tanımlayan ek bir güvenlik katmanıdır.

Şifre sağlığı ve 2FA kontrolleri ücretsiz kullanıcılar tarafından kullanılabilir ancak dark web'in izlenmesi ve Proton Sentinel yalnızca ücretli kullanıcılar için özel olacak. Windows, Android ve iOS'ta kullanılabilen bu yeni araçlar "önümüzdeki birkaç gün içinde" kullanıcılara sunulacak.

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