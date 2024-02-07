McDonald's Gelirleri, İsrail Boykotu Sebebiyle Büyük Oranda Düştü!

Orta Doğu'da yaşanan savaştan kaynaklı pek çok uluslararası firmanın boykot edildiğine şahitlik ediyoruz. Boykot ile birlikte şirketlerin 2023'ün son çeyreğinden itibaren satışlarında büyük düşüşler yaşanmaya devam ediyor.

ABD'li restoran zinciri McDonald's da geçen yılın son çeyreğinde, savaştan kaynaklı satışlarında piyasa beklentilerinin altında kaldığını açıkladı. Uluslararası iş bölümündeki zayıf satış büyümesinden kaynaklı 4 yıldan sonra ilk defa satış hedefini tutturamadığı ve hisselerinde de yaklaşık %4'lük bir düşüş yaşandığı bilgisi de paylaşıldı.

Uluslararası Tüm Firmalar Boykot Ediliyor

McDonald's, İsrail ve Hamas savaşında "İsrail yanlısı olarak algılanan tutum" nedeniyle protesto ve boykot ediliyor. Bu boykot kampanyalarının hedefinde McDonald's dışındaki Batılı bazı markalar da bulunuyor.

Alanında büyük bir firma olan ve satışlarını her zaman yükselten şirket, savaşın dördüncü çeyrekte bazı pazarlardaki performansını "maksatlı bir şekilde etkilendiğini" söyledi. Şirketin CEO'su Chris Kempczinski, Malezya, Endonezya ve Fransa gibi ülkelerde işlerin ciddi oranda olumsuz etkilendiğini belirtti.

Chris Kempczinsky: "Bu savaş devam ettiği sürece... (bu pazarlarda) önemli bir iyileşme görmeyi beklemiyoruz." dedi.

Özellikle McDonald's ve kahve zinciri Starbucks, bu boykotların odağındaki iki büyük Batılı marka. McDonald's bu durumun tamamen dezenformasyondan ibaret olduğunun altını çiziyor.

CEO Kempczinski'nin LinkedIn'de paylaştığı blog yazısında şu sözler yer alıyor: "Orta Doğu ve dışındaki bazı pazarlar, McDonald's gibi markaları etkileyen savaş ve bununla bağlantılı yanlış bilgiler nedeniyle anlamlı bir ticari etki yaşıyor."