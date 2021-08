Orucu Bozulan Kadın, McDonald's Reklamı İçin Dava Açtı

OYUN

Among Us Şekilli McDonald's Tavuğu 100.000 Dolara Satılıyor

Among Us şekilli McDonald's tavuğu viral oldu. 2018 yılında duyurulan ve 2020'de oyun dünyasında büyük ses getirmeyen başaran Among Us, oyundaki karakterlerine benzeyen bir tavukla yeniden gündemde.