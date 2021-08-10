Orucu Bozulan Kadın, McDonald's Reklamı İçin Dava Açtı

Ksenia Ovchinnikova isimli bir kadın, McDonald's reklamı yüzünden orucunun bozulduğunu ileri sürerek dava açtı. Davacı Ovchinnikova, tüketiciyi koruma kanunun ihlal edildiğini savundu ve mahkemeden konunun araştırılmasını istedi.

Reklamların artık çok daha yaygın bir hale geldiği bugünlerde çoğu insan artık reklamlara karşı daha az duyarlı hale geldi. Birçoğu televizyon veya yürürken denk geldiği tanıtımlarda yer alan yiyecekleri veya tanıtılan diğer herhangi bir unsuru satın almak için acele etmiyor.

Ovchinnikova isimli kadınsa özellikle çizburger ve nugget'ın ön planda olduğu bir tanıtıma denk geldi. Rusya'nın Omsk şehrinde yaşayan Ovichinnikova, Paskalya'dan yaklaşık olarak 6 hafta önce orucunun bozulduğunu ileri sürdü.

McDonald's Reklamı İçin 1000 Ruble Tazminat İstedi

Yerel haber kaynakları tarafından sağlanan bilgilere göre kadın, orucunun bozulmasından meydana gelen manevi zarar için 1.000 ruble (yaklaşık 17 TL) talep etti. Olayın 2019 yılında gerçekleştiği belirtiliyor.

Ovichinnikova, aradan geçen 16 sene boyunca orucunu tuttuğunu ancak reklamı görünce iradesini kaybettiğini, fast-food yiyecek yemek için büyük "m" harfine doğru yöneldiğini söyledi. Davacı taraf, sorunun önüne çıkan oldukça göz alıcı reklamlar olduğunu iddia etti.

Kadın, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"O sıralarda zaten bir aydır oruç tutuyordum ama bir reklam afişi görünce kendimi tutamadım. McDonald's'a gittim ve çizburger aldım. McDonald's'ın reklamı, tüketici koruma yasasını ihlal ediyor. Mahkemeden konunun soruşturulmasını ve eğer bir ihlal varsa McDonald's'ın manevi zararımı bin (1.000) ruble tazminat ile karşılamasını talep ediyorum."

Mahkeme, eksik sağlanan bilgiden ötürü henüz bir duruşma tarihi belirlemedi. Davacının duruşma tarihinin belirlenmesi için elinde hala fırsat olsa da o zamandan bu zamana kadar hiçbir faaliyette bulunmadı.

2014 yılında McDonald's'ın kalori ile ilgili bazı yanlış bilgiler içermesinden ötürü ülkede yasaklanması hakkında bazı söylentiler ortaya çıkmış olsa da daha sonra yapılan resmî açıklamaların ardından McDonald's'ın kapatılmasının söz konusu olmadığı belirtilerek soru işaretleri ortadan kaldırılmıştı. İddia edilen karar bazı kişiler tarafından desteklenirken bazı kişiler de yanlış bir karar olduğu yönünde değerlendirmede bulunmuştu.