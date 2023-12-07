McDonald's'tan Yapay Zeka Girişimi: Yemekler Artık Daha Sıcak ve Daha Hızlı!

McDonald's, binlerce mağazanın donanım ve yazılım yükseltmeleri alacağı 2024 yılından itibaren üretken yapay zekâyı kullanmak için Google ile ortaklık kuruyor.

McDonald's, şirketin mobil uygulaması da dâhil olmak üzere sistemlerinde yapacağı güncellemelerle birlikte, operasyonları optimize etmek için büyük miktarda veri üzerinde üretken yapay zekâyı kullanabilecek.

Yapay Zeka McDonald's'a Ne Katkılar Sağlayacak?

Şirkete göre bu altyapı, müşterilerin "daha sıcak ve daha taze yiyeceklere" erişebilmesine olacak. Yapay zekâ dil modelleri ile sıcak teslim edilen siparişlerin bağlantısını henüz çözememiş olsak da heyecan verici gelişmeler olacağı açık.

McDonald's yapay zekânın nasıl kullanılacağı konusunda net bir bilgi vermiyor ancak bunun mağazalarda gerçekleştirilecek donanım ve yazılım yükseltmelerinin yanı sıra Google Cloud aracılığıyla sağlanan hizmetleri de içereceğini söylüyor. Güncellenen sistem, yöneticilerin "iş kesintilerini azaltmak için çözümleri hızla tespit etmelerine ve yürürlüğe koymalarına" yardımcı olacak.

McDonald's'ın açıklamasında yapay zekânın insan çalışanların yerini alması konusuyla ilgili herhangi bir noktaya değinilmiyor, sadece sistemin mağaza ekipleri için "karmaşıklığı azaltacağı" ve "ekip ve müşteriler için heyecan verici yeni deneyimler sağlayacağı" belirtiliyor.

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