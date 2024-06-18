McDonald's'ın Meşhur Yapay Zekalı Otomobil Servisi Artık Sona Eriyor: Peki Neden?

McDonald's, ABD'deki otomobil servisi sağlayan restoranlarından yapay zekâ destekli sipariş teknolojisini kaldırma kararı aldı. Kararın arkasında yatan neden olarak ise müşterilerin yanlış siparişlerle ilgili videoları internette paylaşması olduğu söyleniyor.

2019'da tanıtılan ve ses tanıma yazılımı kullanan sistem, beklenen güvenilirliği sağlayamadı. Yanlış algılanan siparişler arasında pastırmalı dondurma ve yüzlerce dolar değerinde tavuk nugget gibi örnekler bulunuyor.

McDonald's Yapay Zekası Siparişleri Hatalı Teslim Ediyor

Aktarılanlara göre McDonald's franchise sahiplerine bu teknolojiyi Temmuz ayı sonuna kadar test edilen 100'den fazla restorandan kaldıracağı bildirildi. Yine de şirketten bir sözcü gelecekte bu durumu daha iyi teknolojilerle çözerek yeniden hizmete sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Esasında bu sistem, başlangıçta insan iş gücünü tehdit etmesi nedeniyle tartışmalara da neden olmuştu ancak yapay zekânın insan çalışanların yerini almasının beklenenden daha zor olduğu McDonald's yönetim kurulu tarafından görülmüşe benziyor.

Yapay zekâya verilen siparişlerin hatalı sonuçlar doğurması ilk olarak TikTok'ta viral oldu. Viral videolardan birinde bir kadın karamelli dondurma siparişi vermeye çalışırken, yapay zekâ siparişine tereyağı eklemişti.

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