0-200 km/sa Sadece 7 Saniye! 777 Beygirlik Hız Canavarı Tanıtıldı

McLaren, resmen bir dönemi kapatıyor. Şirket, daha önce 720S, 765LT ve 750S modellerle dünyanın gözünü üzerinde toplayan süper otomobil serisinin son versiyonu McLaren 788HS tanıtıldı. Bu yeni otomobil, sınırlı sayıda üretilecek ve bu nedenle herkes tarafından sahip olunamayacak. Aracı alanlar ise dilediği gibi özelleştirme imkânı edinecek.

McLaren 788HS'in Özellikleri Neler?

Gövde Tipleri: Coupe ve Spider.

Coupe ve Spider. Üretim Limiti: Her bir gövde stili için sadece 100 adet ile sınırlı (Toplam 200 adet).

Her bir gövde stili için sadece 100 adet ile sınırlı (Toplam 200 adet). Motor: Çift turboşarjlı 4,0 litre V8 motor.

Çift turboşarjlı 4,0 litre V8 motor. Maksimum Güç: 777 beygir.

777 beygir. Maksimum Tork: 800 Nm.

800 Nm. 0-100 km/sa Hızlanma Süresi: 2,8 saniye.

2,8 saniye. 0-200 km/sa Hızlanma Süresi: Dur kalktan itibaren 7 saniye.

Dur kalktan itibaren 7 saniye. Maksimum Hız: 330 km/sa

330 km/sa Kuru Ağırlık: En hafif versiyon olan Coupe seçeneğinde 1.265 kilogram.

En hafif versiyon olan Coupe seçeneğinde 1.265 kilogram. Süspansiyon: Geliştirilmiş hidrolik süspansiyon sistemi ile 750S modeline göre 5 mm daha alçak ön aks.

Geliştirilmiş hidrolik süspansiyon sistemi ile 750S modeline göre 5 mm daha alçak ön aks. Fren Sistemi: McLaren Senna modelinden karbon-seramik fren diskleri.

McLaren Senna modelinden karbon-seramik fren diskleri. Kişiselleştirme: Üretilecek bütün araçlar için MSO (McLaren Special Operations) tarafından sağlanacak özelleştirme desteği.

McLaren 788HS, 4,0 litrelik çift turboşarjlı V8 motora sahip. Araç toplamda 777 beygir gücü ve 800 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 km/sa hıza ulaşması sadece 2,8 saniye alırken 0'dan 200 km/sa hıza ulaşması ise 7 saniyede gerçekleşiyor. Aracın maksimum hızı ise 330 km/sa olarak belirtildi.

Araba çok yüksek hızlarda bile yola sağlam tutunacak. Arabaya eklenen yeni parçalar ve F1 yarış arabalarından ilham alınarak hazırlanan tasarımı sayesinde pist odaklı 765LT modelinden bile yüzde 10 daha fazla yere basma kuvvetine sahip. Bu da aracın sanki yolda değil de rayların üzerinde gidiyormuş gibi savrulmadan dönmesini mümkün hâle getiriyor.

Tekerleklerin tam ortasında büyük bir bijon bulunuyor. Jantlar da buna uygun olarak özel üretildi. Araçta McLaren Senna modellinin fren diskleri yer alıyor. Bunlar sıradan diskler olmadığının, çok güçlü karbon seramik malzemeden yapıldığının altını çizelim. Arabanın burnu ise 750S modeline göre 5 mm daha yere yakın duruyor.

McLaren 788HS'in Fiyatı Ne Kadar?

McLaren 788HS, 450 bin sterlinden (28 milyon 349 bin 514 TL) başlayan fiyata satılacak ama girişte de belirttiğimiz gibi müşteriler aracı dilediği gibi özelleştirme fırsatına sahip. Neler istendiğine bağlı olarak bu fiyatın üzerine elbette eklemeler yapılacak. Dolayısıyla normalde olduğundan daha pahalıya da alıcılarını bulabilir.

McLaren 788HS Türkiye'de Satılacak mı?

McLaren 788HS, normal arabalar gibi Türkiye'de sergilenip satılmayacak. Dünya genelinde sadece 200 tane üretilecek. Bu tür özel araçlar daha üretim bandından iner inmez güvenilir müşterilere satılmaya başlanır. Kaldı ki aracın fiyatı da kolaylıkla erişilebilir seviyede olmayacak. O yüzden tanıtım amaçlı Türkiye'de sergilenmesinin bile olası olmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

McLaren'ın 788HS ile güzel bir kapanış yapacağını düşünüyorum. Araç 777 beygir gücüne sahip ve 1265 kg ağırlığında. Bu hafiflik ve güç birleştiğinde ortaya neler çıkacağını az çok tahmin edebilirsiniz. 0'dan 100 km/sa hıza 2,8 saniyede ulaşabilmesi ise aracın tozu dumana katacağının bir diğer göstergesi. Dünyanın yönünü elektrikli ve hibrit modellere çevirdiği bu dönemde saf benzinli ve V8 motorlu otomobil tutkunlarının kesinlikle kaçırmayacağını düşünüyorum.