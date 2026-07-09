BYD Great Han, 775 Beygir Gücüyle Geliyor! Kırmızı Rengiyle Görüldü
Yüksek beygir gücü, hızlı şarj ve uzun menzili ile dikkat çeken BYD Great Han'ın kamuflajsız görüntüleri ortaya çıktı. İşte bütün ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- İçe gömülü kapılarla birlikte piyasaya sürülecek olan BYD Great Han, 9 dakikada yüzde 10 seviyesinden 97 seviyesine şarj olabiliyor.
- Yeni otomobilin tam elektrikli sürümü, arkadan itişli ve dört çeker olmak üzere iki farklı versiyonla sunulacak. Arkadan itişli 370 kW (503 beygir), dört çeker ise 570 kW (775 beygir) güç üretecek.
- Yakında müşterilerle buluşturulması beklenen otomobilin PHEV versiyonu 1,5 litrelik turboşarjlı benzinli motor ve 115 kW (156 beygir) güç üreten elektrik motoruyla sunulacak.
BYD'nin yeni otomobili Great Han, Çin'de kamuflajsız olarak görüntülendi. Çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen arabanın yeni görüntüleri ile nasıl bir tasarıma sahip olduğu hakkında daha detaylı bilgi edinmek mümkün oldu. Kırmızı renkle Çin sokaklarında yakalanan aracın doğrudan dikkat çeken model arayışında olanlara hitap edeceği anlaşılıyor.
BYD Great Han'ın Tasarımı Nasıl Olacak?
BYD Great Han'ın ön tarafına arabaya estetik bir görünüm kazandıran yumuşak eğim hâkim. Tavanı ise kolaylıkla rüzgâra uygun şekilde tasarlanmış görünüyor. Dış kısımda parlak kırmızı detaylar dikkat çekerken kapı kolları ise içe gömülü şekilde duruyor. Ön farlar birbirine bağlanırken arkada ise boydan boya uzanan stop lambası mevcut.
Tekerlekler büyük. Tam ortasında ise aracın adı yer alıyor. Tekerlek ne kadar hızlı dönerse dönsün, bu yazı hiçbir şekilde ters dönmüyor. Her zaman düz bir şekilde orada yer almaya devam ediyor. Bu arada boyutlarına da kısaca değinelim. Genişlik yaklaşık 2 metre, yükseklik 1,5 metre, uzunluğu ise 5 metreden daha yüksek. Ön ve arka tekerlekler arasındaki mesafe ise 3 metreyi biraz geçiyor.
BYD Great Han'ın Özellikleri Neler?
- Batarya Teknolojisi: İkinci nesil BYD Blade Batarya
- Şarj Performansı: 9 dakikada %10-97
- Arkadan İtiş (RWD) Motor Gücü: 370 kW (503 beygir)
- Arkadan İtiş (RWD) Sürüş Menzili: 1008 km
- Dört Tekerlekten Çekiş (AWD) Toplam Güç: 570 kW (775 beygir)
- Dört Tekerlekten Çekiş (AWD) Sürüş Menzili: 880 km
- PHEV İçten Yanmalı Motor: 1,5 litrelik turboşarjlı benzinli motor
- PHEV Benzinli Motor Gücü: 115 kW (156 beygir)
- PHEV Elektrik Motoru Gücü: 200 kW (272 beygir)
- PHEV Batarya Tipi: LFP batarya
- PHEV Batarya Kapasitesi: 54.489 kWh
- PHEV Saf Elektrikli Sürüş Menzili: 470 km
- Süspansiyon: Aktif süspansiyon sistemi
- Yönlendirme: Arka tekerlekten yönlendirme
- Uzunluk: 5256 mm
- Genişlik: 1999 mm
- Yükseklik: 1510 mm
- Aks Mesafesi: 3130 mm
- Donanım: Tavanda konumlandırılmış LiDAR sensörü
- Otonom Sürüş Sistemi: DiPilot 5.0 destekli sürüş asistanı
BYD Great Han, temelde iki motor seçeneği ile gelecek. BEV (Tamamen Elektrikli) ve PHEV (Şarj Edilebilir Hibrit Elektrikli Araç) olmak üzere iki sürümle piyasaya sürülecek. Tamamen elektrikli sürümde arkadan itişlii ve dört tekerden çekiş olmak üzere iki farklı versiyon göreceğiz. Tahmin edebileceğiniz üzere güç de hangisinin tercih edildiğine göre farklılık gösterecek.
Tamamen elektrikli modelin arkadan itişli sürümü, 370 kW (503 beygir) güç üretecek. Menzil değeri ise 1008 kilometre olacak. Dört çeker versiyonunda menzil 880 kilometreye gerileyecek ama bu sefer de 570 kW (775 beygir) güç avantajına sahip olunacak. Bu arada hibrit versiyon, 1,5 litre turboşarjlı benzinli motor ile 200 kW (272 beygir) güç üreten bir elektrik motoru ile gelecek. Sadece elektrikle 470 kilometre menzil sunacak.
Belirtilen beygir gücü, Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa genelinde kullanılan metrikleri yansıtır.
Yeni araçta ikinci nesil Blade batarya teknolojisi yer alacak. Böylelikle 9 dakikada yüzde 10 seviyesinden 97 seviyesine şarj olabilecek. Tavanda bir LiDAR sensörü bulunacak. Söz konusu sensör sayesinde saniyede yüz binlerce lazer ışını gönderip nesnelere çarpıp geri dönme süresini hesaplayarak alanın üç boyutlu haritaını oluşturacak ve sisli havalarda bile olası engelleri fark etmeyi mümkün kılacak.
BYD Great Han Türkiye'de Satılacak mı?
BYD'nin şu an Türkiye'de satılan otomobilleri arasında BYD Han modeli mevcut. Bunu göz önünde bulunduracak olursak BYD Great Han'ın da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Tabii, konu ile ilgili şimdiye kadar açıklamada bulunulmadığını, planların değişkilik gösterebileceğini ayrıca not düşelim.
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Editörün Yorumu
BYD Great Han'ın tasarımını beğendiğimi söyleyebilirim. Paylaşılan görüntüler, yeni araçta gereksiz detayların yer almayacağını gösteriyor. Elbette ki henüz iç tasarıma çok detaylı bakış atamadık ama dış tasarımdaki tercihlere bakılırsa markanın iç tasarımı da mümkün olduğunca sade tuttuğunu düşünüyorum. İç kısımda da beklentileri karşılamayı başarırsa tercihi abartısız modellerden yana olanlardan pekâlâ ilgi görecektir.