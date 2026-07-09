Ucuz Ama Çok Güçlü: iQOO'nun Yeni Telefonu İçin Tarih Verildi!

iQOO bir süredir telefonlara fazla para harcamak istemeyen kullanıcıların ilgisini çekecek yeni bir model üzerinde çalışıyor. iQOO Z11 Lite 5G olarak isimlendirilmesi beklenen cihazın tanıtım tarihi kısa bir süre önce açıklandı. Peki iQOO Z11 Lite 5G ne zaman tanıtılacak? İşte merak edilen detaylar!

iQOO Z11 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO kısa bir süre önce paylaştığı tanıtım posteriyle iQOO Z11 Lite 5G'nin 24 Temmuz'da vitrine çıkacağını duyurdu. Bu etkinlikle birlikte akıllı telefonun tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini birinci ağızdan öğrenebileceğiz. Burada bir karşılaştırma yaparsak selefi iQOO Z10 Lite 5G geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı. Yani yeni model bir ay gecikmeli gelecek diyebiliriz.

iQOO Z11 Lite 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO'dan şu ana dek Z11 Lite 5G'nin fiyat etiketiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Bir önceki neslin 9 bin 999 rupi (4 bin 912 TL) seviyesinde bir fiyatla satışa çıktığını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda yeni model daha güçlü olacağından 12.999 rupi (6.386 TL) civarında bir fiyatla raflardaki yerini alabilir. Bu da Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 12.210 TL'ye karşılık geliyor.

vivo'nun ülkemizde X300, X300 Pro ve V70 gibi çok sayıda telefonunun satıldığını biliyoruz. Ancak ülkemizde iQOO markalı modelleri çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle iQOO Z11 Lite 5G'nin de ülkemize gelmeme ihtimali söz konusu. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

iQOO Z11 Lite Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 90Hz veya 120Hz

90Hz veya 120Hz Ekran Parlaklığı: 1100 nit civarı

1100 nit civarı İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 8 GB

8 GB Hızlı Şarj: 44W

44W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Editörün Yorumu

iQOO Z11 Lite ile ilgili bugüne dek ortaya çıkan bilgiler beni memnun etmeyi başardı. Açıkcası bugün bir telefon alacak olsam ve bütçem de sınırlı olsa hiç düşünmeden bu modele yönelirdim. Hem özellikleri güçlü hem de fiyatıyla da gayet ulaşılabilir bir seviyede diyebilirim.