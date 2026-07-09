Ucuz Ama Çok Güçlü: iQOO'nun Yeni Telefonu İçin Tarih Verildi!
iQOO'nun geçtiğimiz günlerde tasarımı sızdırılan yeni telefonu Z11 Lite 5G'nin şimdi de tanıtım tarihi açıklandı. Peki iQOO Z11 Lite 5G ne zaman tanıtılacak?
⚡ Önemli Bilgiler
- iQOO kısa bir süre önce paylaştığı tanıtım posteriyle iQOO Z11 Lite 5G'nin 24 Temmuz'da vitrine çıkacağını duyurdu.
- iQOO Z10 Lite 5G'nin geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtıldığını göz önüne aldığımızda yeni modelin bir ay daha gecikmeli geleceğini söyleyebiliriz.
- Şu anda şirketten resmi bir açıklama gelmese de akıllı telefonun Türkiye pazarını pas geçmesi bekleniyor.
iQOO bir süredir telefonlara fazla para harcamak istemeyen kullanıcıların ilgisini çekecek yeni bir model üzerinde çalışıyor. iQOO Z11 Lite 5G olarak isimlendirilmesi beklenen cihazın tanıtım tarihi kısa bir süre önce açıklandı. Peki iQOO Z11 Lite 5G ne zaman tanıtılacak? İşte merak edilen detaylar!
iQOO Z11 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak?
iQOO kısa bir süre önce paylaştığı tanıtım posteriyle iQOO Z11 Lite 5G'nin 24 Temmuz'da vitrine çıkacağını duyurdu. Bu etkinlikle birlikte akıllı telefonun tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini birinci ağızdan öğrenebileceğiz. Burada bir karşılaştırma yaparsak selefi iQOO Z10 Lite 5G geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı. Yani yeni model bir ay gecikmeli gelecek diyebiliriz.
iQOO Z11 Lite 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?
iQOO'dan şu ana dek Z11 Lite 5G'nin fiyat etiketiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Bir önceki neslin 9 bin 999 rupi (4 bin 912 TL) seviyesinde bir fiyatla satışa çıktığını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda yeni model daha güçlü olacağından 12.999 rupi (6.386 TL) civarında bir fiyatla raflardaki yerini alabilir. Bu da Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 12.210 TL'ye karşılık geliyor.
vivo'nun ülkemizde X300, X300 Pro ve V70 gibi çok sayıda telefonunun satıldığını biliyoruz. Ancak ülkemizde iQOO markalı modelleri çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle iQOO Z11 Lite 5G'nin de ülkemize gelmeme ihtimali söz konusu. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.
iQOO Z11 Lite Özellikleri Neler Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz veya 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 1100 nit civarı
- İşlemci: Dimensity 6300
- RAM: 8 GB
- Hızlı Şarj: 44W
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6
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iQOO'dan çok yakında fiyatıyla ve özellikleriyle kullanıcıları memnun edecek bir telefon gelecek. Son olarak modelin tasarımı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!
Editörün Yorumu
iQOO Z11 Lite ile ilgili bugüne dek ortaya çıkan bilgiler beni memnun etmeyi başardı. Açıkcası bugün bir telefon alacak olsam ve bütçem de sınırlı olsa hiç düşünmeden bu modele yönelirdim. Hem özellikleri güçlü hem de fiyatıyla da gayet ulaşılabilir bir seviyede diyebilirim.