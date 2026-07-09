Red Bull'un Hiper Otomobili Sahneye Çıkıyor!

Red Bull denildiğinde çoğu kişinin aklına enerji içecekleri ve Formula 1 geliyor olabilir. Ancak Avusturyalı şirket, son birkaç yıldır bambaşka bir proje üzerinde çalışıyor. Formula 1'de kazandığı mühendislik tecrübesini dört tekerlek üzerine taşımak isteyen Red Bull, pistler için geliştirdiği hiper otomobili RB17'yi bu hafta sonu düzenlenecek Goodwood Hız Festivali'nde ilk kez görücüye çıkaracak.

Red Bull RB17'yi Kim Tasarladı?

RB17'yi özel kılan en önemli detay hiç kuşkusuz Formula 1 tarihinin en başarılı tasarımcılarından Adrian Newey tarafından tasarlanmış olması. Aktif aerodinamik konusundaki yaklaşımı ve yere basma kuvvetini en verimli şekilde kullanan tasarımları sayesinde Newey, Formula 1 tarihinin en etkili otomobil tasarımcılarından biri olarak kabul ediliyor.

Yaklaşık 40 yıllık kariyerinde Williams, McLaren ve Red Bull Racing için geliştirdiği otomobillerle sayısız başarıya imza atan İngiliz mühendis, bugüne kadar tasarladığı araçlarla 14 Pilotlar Dünya Şampiyonluğu ve 12 Markalar Şampiyonluğu kazanmayı başardı. Geçtiğimiz yıl Red Bull'dan ayrılarak Aston Martin'in yolunu tutan Newey, RB17'nin projesinde yer almaya devam ediyor.

Red Bull RB17'nin Nasıl Bir Tasarımı Var?

RB17'nin geliştirilmesinde Le Mans Hypercar ve LMDh yarış otomobillerinden ilham alındı. Ancak otomobil, herhangi bir yarış serisinin teknik kurallarına bağlı olmadığı için aracın çok daha özgür bir şekilde tasarlandığını söyleyebiliriz. Ön bölümde ince LED aydınlatma gruplarına sahip olan araç F1 araçların anımsatan ön kanadı ile dikkat çekiyor.

Aracın geniş çamurlukları ve burnu arasıda ise geniş açıklıklar bizleri karşılıyor. Bu bölümde pistler için tasarlanan aracın tüm bağlantı kollarını ve süspansiyon sistemini görmek mümkün. Bu bölümün arka tarafında aracın motorunu soğutmak ve yere bastırmak için hava kanalları mevcut. Aracın üst tarafında ise yine bir hava girişi bizleri karşılıyor.

Yan tarafta F1 aracını hatırlatan yarıklar en dikkat çeken detay olurken, hava akımını daha iyi yönlendirebilmek için aracın tabanının bu noktada genişletildiğini görüyoruz. Arka bölüme geçtiğimizde araacı tamamen çevreleyen devasa bir kanat yer alıyor. Bu kanadın ortasında egzozdan gelen havayı yönlendiren kanal konumlandırılırken, altında da devasa bir difüzör bulunuyor.

Red Bul RB17 Kaç Beygir Güç Üretebiliyor?

Red Bull RB17'nin kalbinde Cosworth tarafından geliştirilen 4,5litrelik atmosferik V10 motor bulunuyor. Hibrit sistemle desteklenen güç ünitesi toplamda 1.200 beygir üretiyor. Bu konuda belki de en etkileyici ayrıntı ise motorun 15.000 devire kadar çevirebilmesi. Günümüzde neredeyse hiçbir seri üretim otomobilde görülmeyen bu devir limiti, 1990'lı ve 2000'li yılların V10 Formula 1 otomobillerini bizlere hatırlatıyor.

Red Bull tarafından yapılan açıklamaya göre RB17, 350 km/s'nin üzerinde maksimum hıza sahip. Şirket ayrıca otomobilin bazı pistlerde mevcut Formula 1 aracına yakın tur zamanları atabilecek performansa sahip olduğunu belirtiyor. RB17 bu performansı sahip olduğu düşük ağırlık ile sunabiliyor.

Red Bull Advanced Technologies, RB17'yi geliştirirken en büyük önceliklerden birini düşük ağırlık olarak belirlemişti. Şirket, yeni otomobillerinin ağırlığını 2.000 poundun (yaklaşık 907 kilogram) altında tutmayı hedeflemişti. Aracın son ağırlığı henüz resmi olarak doğrulanmasa da karbon fiber monokok şasi ve gelişmiş aerodinamik yapısıyla RB17'nin oldukça hafif olacağını şimdiden söylemek mümkün.

Kaç Adet Red Bull RB17 Üretilecek?

RB17, sınırlı üretim adedi ile dünyanın en özel hiper otomobillerinden biri olmaya hazırlanıyor. Red Bull sadece 50 adet üretmeyi planladığı aracının fiyatını henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak bu özel otomobilin fiyatının 6 milyon doların üzerinde olması bekleniyor. Üretilecek tüm araçlar pist kullanımı için tasarlanırken, İngiliz mühendislik şirketi Lanzante ise RB17'yi yasal olarak trafiğe çıkarabilecek bir dönüşüm paketi üzerinde çalışıyor.

Red Bull, otomobili satın alan müşterilerine sadece aracı teslim etmekle yetinmeyecek. Marka; profesyonel sürüş eğitimleri, özel pist organizasyonları ve sürücü geliştirme programlarıyla müşterilerinin RB17'nin performansını en güvenli şekilde deneyimlebilmesini hedefliyor.

Editörün Yorumu

Uzun yıllardır Formula 1'de mücadele eden 7 takımlar dünya şampiyonluğu bulunan Red Bull bu tecrübesini yollara aktarmaya hazırlanıyor. 2024 yılında geliştirilmeye başlanan RB17 modelinde artık son noktaya gelindi. Hafta sonu Goodwood'da kendisini gösterecek olan RB17, 1.200 beygir güç ve 1.000 kilogramın altındaki yapısı ile neredeyse Formula 1 araçlarının özelliklerine sahip.

Aracın atmosferik V10 motorunun çığlıklarını şimdiden heyecan yaratmış durumda. Aracın tasarımında Adrian Newey'nin imzasının olması ise bir başka öne çıkan detay. Formula 1 tarihinin en başarılı tasarımcılarından biri olan Newey, RB17 ile nasıl bir şaheser ortaya koyduğunu merakla bekliyorum.