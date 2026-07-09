Sony Üst Yöneticisi, Kutulu Oyun Krizi Sonrasında Hisselerinin Yarısını Satmış! Peki Neden?

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Sony cephesinde alınan kutulu oyun üretimini durdurma kararı, oyun sektöründe büyük bir infial yarattı. Oyuncuların ne denli öfkeli olduğunu ve bunun yakın bir zamanda da dinmeyeceğini, bir haftanın ardından, ön-siparişe açılan FlexStrike için yapılan paylaşıma gelen yorumlardan net bir şekilde görmüştük. Yaşanan kaos tüm hızıyla devam eder iken, ortaya ilginç bir bilgi de çıktı. Meğerse Sony Üst Yöneticisi Hiroki Totoki, krizin başlamasından kısa bir süre sonra hisselerinin yarısını satmış.

Sony Üst Yöneticisinden Hisse Satışı Hamlesi Şaşırttı

SEC kayıtlarına bakılırsa Totoki, 3 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla 225 bin Sony hissesini satmış. Her bir hissenin 21.02 USD olduğu ve bu satıştan da 4.7 milyon USD gelir sağladığı belirtiliyor. Dahası ise satılan hisseler, Sony Üst Yöneticisi Hiroki Totoki'nin şirketteki payının % 56 kadarını oluşturuyor. Yani geriye 176 bin 250 hisse kaldı.

İşin ilginç yanı şu ki, aynı tarihte şirketin Strateji Direktörü Toshimoto Mitomo da hisselerinin % 18 oranındaki bir kısmını satmış. Bu sayı toplamda 25 bin olup, hisse başına 21.02 USD ile 525 bin 500 USD gelir elde etmiş.

Bu iki ismin hisse satışlarının Japon teknoloji devinin borsadaki performansında gözle görülür bir düşüşe neden olmadığı söyleniyor. Hatta bu gelişmenin yaşandığı zamanda, New York borsasında hisse değerleri 21.20 USD seviyesinde işlem görmeye devam etmiş. Daha da ilginç olanı, kutulu oyun üretimini durdurma kararının alınmasının ardından geçen sekiz günlük sürede şirketin hisseleri % 6 oranında değer bile kazanmış.

Her ne kadar bunlar Sony için yüz güldüren gelişmeler olsa da aynı şeyi oyuncu tarafında söyleyebilmek kesinlikle mümkün değil. Söz konusu kararın alınmasının ardından, yoğun tepkiler almaya devam ediyor. Kararın GTA 6 oyununun sadece kutulu olarak çıkacak oluşunun resmiyet kazanmasının ardından gelmesi manidar iken, boykotta bulunan oyuncular da hem konsollarını Jailbreak ile kırdırmaya ve hem de PlayStation Plus aboneliklerini iptal etmeye devam ediyorlar. Sony ise bu iptallerin önüne aboneliklerin durumuna göre % 25 ila % 50 arasında değişen indirim fırsatları sunarak geçmeye çalışıyor.

Editörün Yorumu

Hisse satışlarının tek başlarına alarm zilleri çaldıracak bir gelişme olmadığını düşünüyorum. Ne var ki Japon teknoloji devinin son günlerde attığı tartışmalı adımlar nedeniyle bu satışın olumsuz şekilde algılanmış olabileceğini düşünüyorum. Eğer bu iki ismin ardından daha fazla üst düzey yönetici de benzer adımlar atarlar veya Sony finansal hedeflerini aşağıya çekme hamlesinde bulunur ise, söz konusu durum daha anlamlı hale gelebilir. Yine de şu anlık Japon teknoloji devi açısından olumsuz bir durumun olmadığını tahmin ediyorum.