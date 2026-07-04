Tesla Supercharger Fiyatlarına 3 Ay İçinde İkinci Zam!

Tesla'nın elektrikli otomobiller için sunduğu Supercharger noktalarının sayısı artmaya devam ederken, kısa süre arayla yapılan iki zam ise kullanıcıların tadını bir miktar kaçırabilir. Son olarak nisan ayında Supercharger ücretlerine zam yapan Tesla, yakın zamanda bir zam daha yaparak fiyatlarını artırdı.

Tesla Supercharger Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Son olarak nisan ayında zaman yapan Tesla ülkemizdeki Supercharger fiyatlarını güncelledi. Yapılan güncellemenin ardından temmuz itibarı ile uygulamalarda görünen fiyatlar değişti. Buna göre şarj noktalarındaki genel tarife 13 TL/kWh olarak belirlenmiş durumda. Tesla markalı araçlara sahip kullanıcılar ise şarj noktalarında kWh başına 10,40 TL ödeme yapacak.

Supercharger Fiyatları Eski Fiyat Yeni Fiyat Tesla kullanıcıları için 9,90 TL/kWh 10,40 TL/kWh Genel kullanıcılar için 12,30 TL/kWh 13,00 TL/kWh

Tesla Supercharger ile Bataryalar Kaç Liraya Dolacak?

Tesla son olarak nisan ayında yaptığı zam ile Tesla kullanıcıları için kWh başına 9.90 TL'lik fiyat belirlemişti. Yapılan güncelleme ile yaklaşık yüzde 5 oranında zam yapılmış oldu. Tesla Model Y'nin standart versiyonundaki 62,5 kWh'lık bataryayı göz önüne aldığımızda, artık Tesla kullanıcıları bataryalarını 618,75 TL yerine 650 TL'ye dolduracaklar.

Markanın nisan ayında yaptığı güncellemede genel kullanıcılar için fiyat 12,30 TL/kWh olarak belirlenmişti.Bu da genel kullanıcılar için yaklaşık olarak yüzde 5,69 oranında bir zam anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse 89,6 kWh'lık bataryaya sahip bir Togg T10X V2 Uzun Menzil kullanıcısı bundan böyle bataryasını Supercharger noktalarında 1.102 TL yerine yaklaşık 1.165 TL'ye doldurabilecek.

Diğer DC Şarj Noktalarının Fiyatı Ne Kadar?

Trugo - 14,98 TL/kWh

Eşarj - 13,50 TL/kWh

ZES - 16,49 TL/kWh

Astor - 12,49 TL/kWh

Voltrun - 12,90 TL/kWh

Shell - 15,99 TL/kWh

Beefull - 13,99 TL/kWh

Editörün Yorumu

Tesla Supercharger noktaları sahip oldukları yüksek şarj kapasitesi ile elektrikli otomobil kullanıcıların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Tesla zam öncesinde genel kullanıcılar için en hızlı DC şarj sunan şirketlerin başında geliyordu. Gelen yaklaşık yüzde 5'lik zam şirketi hâlâ en ucuz DC şarj sağlayıcıları arasında tutuyor.

Diğer yandan Tesla kullanıcılarına sağlanan kWh başına 10,40 TL'lik şarj ücreti ise bu konuda rakipsiz olarak nitelendirilebilir. Bu yüzden çoğu Tesla kullanıcısı ilk tercih olarak Supercharger noktalarını tercih ediyor. Türkiye genelinde sadece 32 adet şarj noktası sunması ile Tesla'nın tek eksiği olarak gösterilebilir.