MEB'den Tüm Sınıfları Kapsayan Müfredat Değişikliği Geliyor!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında birçok önemli konuya değindi.

Bakan Tekin, öğretmen mülakatlarının mevcut yasa uyarınca öğretmen atamalarının zorunlu bir parçası olmaya devam edeceğini açıkladı.

Öğretmen atamalarına ilişkin olarak Bakan Tekin, konunun Meclis'te görüşülmekte olduğunu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği içinde bütçe kısıtlamaları temelinde atamalar yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Müfredat Değişikliği Hangi Düzenlemeleri İçerecek?

Bakan Tekin ayrıca kapsamlı bir müfredat değişikliği üzerinde çalışıldığını ve Aralık ayında kamuoyuna tanıtılmasının planlandığını açıkladı. Yeni müfredata yönelik Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz. Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Derslerin tamamında sadeleşme olacak. Tekrar eden konular var. İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular mevcut. Hemen hemen tüm kademelerde tekrar eden konular, kazanımlar var. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. İkinci husus ise bazı konular da var ki pedagojik usullerle anlatılmıyor. Yani lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konu birbirini tamamlamıyor. Bu bir sarmaldır. Hep söylüyoruz, müfredat hem çok ağır hem de çok fazla konu olduğundan öğretmenlerimiz konuları yetiştiremediklerinden yakınıyorlar. Doğal olarak saha ziyaretlerimizde, öğretmen odası buluşmalarımızda konuları yetiştirmek için haftalık ders saatlerinin yetmediğini belirtiyorlar. Bunu hemen hemen tüm branş öğretmenleri için söylemek mümkün. Dolayısıyla herkese fazla ders saati verince bu sefer haftalık ders saati 60'ı buluyor."

Bu müfredat değişikliği, 2017'den bu yana yapılan en büyük değişiklik olacak ve yüksek olasılıkla bazı derslerin kaldırılmasına ve yenilerinin eklenmesine yol açacak.

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