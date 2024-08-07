MEB Resmen Açıkladı: Yaz Tatili Kısalacak mı?
MEB, bir süredir iddialarla gündemi meşgul eden yaz tatili süresiyle ilgili açıklama yaptı!
MEB, yaz tatili süresinin kısalacağıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Milli Eğitim Bakanlığı kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla yaz tatili süresiyle ilgili ortaya atılan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. İşte ayrıntılar!
MEB Yaz Tatili Süresini Kısaltacağı İddialarına Yanıt Verdi
MEB, uzun süredir gündemlerinde yer aldığı iddia edilen yaz tatili süresiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, önümüzdeki eğitim yılından itibaren üç aylık tatil süresini 20 gün kadar kısaltılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve böyle bir kararlarının ve açıklamalarının olmadığını ifade etti.
Bu açıklamayı dikkate alarak üç aylık yaz tatili süresinin önümüzdeki eğitim yıllarında da devam edeceğini söyleyebiliriz. Bunun dışında gelişmiş ülkelerin yaz tatili süreleri şu şekilde;
- Yeni Zelanda: 5-6 hafta
- Güney Kore: 6 hafta
- Japonya: 6 hafta
- Hollanda: 6 hafta
- Singapur: 6 hafta
- Hong Kong: 6 hafta
- Almanya: 6 - 6.5 hafta
- Tayvan: 9 hafta
- Şanghay: 9 hafta
- Finlandiya: 10-11 hafta
- Amerika: 10-11 hafta
- Estonya: 11.5 hafta
- İsveç: 10 hafta
- İngiltere: 6 hafta
MEB Uzaktan Eğitim Memnuniyeti Anketinin Sonucunu Açıkladı
Uzaktan eğitim memnuniyeti anketinin sonucu belli oldu. Ankete 12 ilden 1400 katılımcı katıldı. İşte Milli Eğitim bakanlığı tarafından yapılan anketin sonucu!
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