MEB Resmen Açıkladı: Yaz Tatili Kısalacak mı?

MEB, yaz tatili süresinin kısalacağıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Milli Eğitim Bakanlığı kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla yaz tatili süresiyle ilgili ortaya atılan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. İşte ayrıntılar!

MEB Yaz Tatili Süresini Kısaltacağı İddialarına Yanıt Verdi

MEB, uzun süredir gündemlerinde yer aldığı iddia edilen yaz tatili süresiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, önümüzdeki eğitim yılından itibaren üç aylık tatil süresini 20 gün kadar kısaltılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve böyle bir kararlarının ve açıklamalarının olmadığını ifade etti.

Bu açıklamayı dikkate alarak üç aylık yaz tatili süresinin önümüzdeki eğitim yıllarında da devam edeceğini söyleyebiliriz. Bunun dışında gelişmiş ülkelerin yaz tatili süreleri şu şekilde;

Yeni Zelanda: 5-6 hafta

Güney Kore: 6 hafta

Japonya: 6 hafta

Hollanda: 6 hafta

Singapur: 6 hafta

Hong Kong: 6 hafta

Almanya: 6 - 6.5 hafta

Tayvan: 9 hafta

Şanghay: 9 hafta

Finlandiya: 10-11 hafta

Amerika: 10-11 hafta

Estonya: 11.5 hafta

İsveç: 10 hafta

İngiltere: 6 hafta