MEB Uzaktan Eğitim Memnuniyeti Anketinin Sonucunu Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim memnuniyeti anketinin sonucunu paylaştı. "EBA İzleme Değerlendirme Araştırması" olarak isimlendirilen araştırmada, veli, öğrenci ve öğretmenlerin yüzde 52,9'u Eğitim Bişim Ağı'nı (EBA) yeterli buldu. Araştırmaya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Uzaktan Eğitim Memnuniyeti Anketinin Sonucu Ne Oldu?

MEB tarafından bağımsız araştırma kurumu aracılığı ile gerçekleştirilen EBA İzleme Değerlendirme Araştırması kapsamında 1400 katılımcıya anket uygulandı. Ankete katılan katılımcılar arasında 12 ildeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, lise öğretmenleri ve veliler yer aldı. Uzaktan eğitime geçildiği geçtiğimiz yıl ile bu yılın verileri karşılaştırıldı.

Araştırmanın sonucuna göre öğrenci, öğretmen ve velilerin yüzde 52,9'u EBA platformunu yeterli bulurken yüzde 28,5'i ise platformun çok yeterli olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 18,6'sı Eğitim Bilişim Ağı'nı yeterli görmüyor.

AA'daki habere göre Öğretmenlerin yüzde 98,9'u, öğrencilerin ise yüzde 99,1'i MEB tarafından hazırlanan soru işaretlerinin çok faydalı olduğunu düşünüyor. Uzaktan eğitim döneminde Eğitim Bilişim Ağı'nda yer alan içeriklerin yeterli bulunma oranı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 8,3 oranında artarak yüzde 83,3'e yükseldi.

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 93,5'i TRT EBA TV videolarını daha ilgi çekici buluyor. Bu oran, geçtiğimiz yıla kıyasla %44,5 oranında arttı. Velilerin %95,4'ü TRT EBA'da yayımlanan ders videolarını daha anlaşılır buluyor. Ders videolarını daha anlaşılır bulma oranı bir önceki yıla kıyasla %41,4 oranında arttı.

Öğrencilerin yüzde 95'i verilen ödevleri yapıyor. Canlı dersin ardından konuları tekrar eden öğrencilerin oranı ise yüzde 93,6'ya yükseldi. Öğretmenlerin yüzde 89,6'sı uzaktan eğitimi yüz yüze eğitime alternatif olarak görüyor. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 76'5'lik kısmı ise yüz yüze eğitimi destekliyor.

Bakan Selçuk'tan EBA Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir öğrenciye aynı dersi en az 5 hocadan veriyoruz. Böyle bir imkan bir sene önce de 50 sene önce de yoktu. Bu imkan salgınla beraber gelen bir imkan. Eşitsizliği bırakın, adaletin tepe yaptığı bir dönem" ifadelerini kullanmıştı ve şu şekilde devam etmişti: