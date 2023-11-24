MediaMarkt'ta "Şahane Cuma" İndirimleri Başladı!
MediaMarkt'ın merakla beklenen "Şahane Cuma" indirimleri başladı ve pek çok teknolojik ürün uygun fiyatlara düşmüş durumda. İşte detaylar!
Globalde Black Friday, ülkemizde Şahane Cuma veya Efsane Cuma gibi isimlerle karşılaştığımız yılın en büyük indirim dönemi pek çok firma için başladı ve MediaMarkt da bu firmalar arasına katılıyor.
Geniş ürün yelpazesiyle teknoloji alanında uygun fiyat ve güvenilir alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, merakla beklenen "Şahane Cuma" indirimlerini başlattı.
27 Kasım’a kadar devam edecek indirim sürecind binlerce farklı teknolojik ürün uygun fiyatlarla tüketicilere sunulacak.
İndirim kapsamında dizüstü bilgisayardan LED TV’ye, tabletten harici hard diske kadar birçok ürün indirime girmiş durumda.
MediaMarkt "Şahane Cuma" İndirimlerinde Dikkat Çekenler
- PEAQ PQ32DAL540 Ekran Dahili Uydu Alıcılı Smart LED TV - 4.899 TL
- Lenovo IP Gaming 3 15ARH7 Oyuncu Dizüstü Bilgisayar - 22.899 TL
- Huawei Matepad SE 4/64GB - 3.899 TL
- Seagate Expansion 2.5" 5 TB Harici Hard Disk - 3.199 TL
MediaMarkt'ın Şahane Cuma indirimleri Türkiye genelindeki 96 mağazasında, mediamarkt.com.tr’de ve mobil uygulamasında geçerli olacak.
Epic Games Black Friday 2023 İndirimleri Başladı!
Steam'in Türkiye'de dolar üzerinden fiyatlandırılmaya başlaması üzerine Türk oyuncular Epic Games'e yöneldi. Dolayısıyla bugün başlayan Epic Gmes Black Friday 2023 indirimleri oyuncularda büyük heyecan yarattı.
MediaMarkt Şahane Cuma indirimleri kapsamında indirime giren ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
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