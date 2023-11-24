MediaMarkt'ta "Şahane Cuma" İndirimleri Başladı!

Globalde Black Friday, ülkemizde Şahane Cuma veya Efsane Cuma gibi isimlerle karşılaştığımız yılın en büyük indirim dönemi pek çok firma için başladı ve MediaMarkt da bu firmalar arasına katılıyor.

Geniş ürün yelpazesiyle teknoloji alanında uygun fiyat ve güvenilir alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, merakla beklenen "Şahane Cuma" indirimlerini başlattı.

27 Kasım’a kadar devam edecek indirim sürecind binlerce farklı teknolojik ürün uygun fiyatlarla tüketicilere sunulacak.

İndirim kapsamında dizüstü bilgisayardan LED TV’ye, tabletten harici hard diske kadar birçok ürün indirime girmiş durumda.

MediaMarkt "Şahane Cuma" İndirimlerinde Dikkat Çekenler

PEAQ PQ32DAL540 Ekran Dahili Uydu Alıcılı Smart LED TV - 4.899 TL

Lenovo IP Gaming 3 15ARH7 Oyuncu Dizüstü Bilgisayar - 22.899 TL

Huawei Matepad SE 4/64GB - 3.899 TL

Seagate Expansion 2.5" 5 TB Harici Hard Disk - 3.199 TL

MediaMarkt'ın Şahane Cuma indirimleri Türkiye genelindeki 96 mağazasında, mediamarkt.com.tr’de ve mobil uygulamasında geçerli olacak.

MediaMarkt Şahane Cuma indirimleri kapsamında indirime giren ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.