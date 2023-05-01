MediaTek Dimensity 7050 Tanıtıldı: İlk Hangi Telefonda Kullanılacak?

Geliştirdiği mobil işlemciler sayesinde sık sık adından söz ettirmeyi başaran MediaTek, Dimensity 7050 isimli yeni bir işlemci tanıttı. Yeni işlemcinin, ilk kez Realme 11 serisine güç vereceği söyleniyor. Dimensity 7050'yi ilerleyen zamanlarda daha fazla modelde görebiliriz.

MediaTek Dimensity 7050 İşlemcisinin Özellikleri

MediaTek Dimensity 7050, Dimensity 1080'in yeniden gözden geçirilmiş versiyonudur. 6nm üretim teknolojisine dayanan işlemcide iki adet yüksek performanslı 2,6 GHz Cortex-A78 çekirdek ve altı adet güç tasarruflu 2,0 GHz Cortex-A55 çekirdeği bulunuyor.

Çok yakında orta segment telefonlarda görebileceğimiz işlemci, LPDDR5/4x bellek ve UFS 3.1/2.1 depolama standartlarını destekleyen Mali-G68 MC4 GPU ile dikkat çekiyor. Ayrıca 2520 x 1080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip ekranları destekliyor.

Dimensity 7050 200 MP'ye kadar kamera, 4K HDR video kaydı, MENR gibi gelişmiş kamera özelliklerine destek sağlıyor. Video tarafında ise HEVC ve H.264 formatları için kodlama desteğin yanı sıra HEVC, H.264, MPEG-1/2/4 ve VP-9 kodekleriyle uyumlu bir şekilde çalışabilme yeteneğine sahip.

Söz konusu işlemciye sahip olan mobil cihazların oyun performansı konusunda başarılı bir performans sergilemesi bekleniyor. MediaTek, sorunsuz oyun deneyimi sağlamak için Wi-Fi Rapid Channel, oyun için özel olarak tasarlanmış 5G HSR modu gibi özellikleri işlemciye entegre etti.