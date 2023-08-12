MediaTek'in Dimensity 9300 İşlemcisinden Yeni Detaylar: Apple'ın A17 İşlemcisine Yeni Rakip!

MediaTek, benzersiz mimarisiyle dikkat çeken Dimensity 9300 işlemcisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Digital Chat Station'a göre işlemcinin Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Digital Chat Station ayrıca işlemcinin Immortalis G720 GPU ile birlikte 4 Cortex-X4 ve 4 Cortex-A720 çekirdekten oluşan 8 çekirdekli bir CPU tasarımına sahip olacağını ortaya koyuyor. Daha küçük çekirdeklerden uzaklaşmanın performansı artırması ve güç tüketimini azaltması bekleniyor.

Dimensity 9300'ün Cortex-X4 çekirdeklerinin %15 performans artışı ve güç tüketiminde %40 azalma sağlayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Cortex-A720 çekirdeklerinin enerji verimliliğinde %20'lik bir artış sağlaması bekleniyor.

Dimensity 9300 İşlemci İlk Olarak vivo ile Gelebilir

TSMC'nin N4P süreci kullanılarak üretilen Dimensity 9300, güç tüketimini %50'nin üzerinde azaltarak Apple'ın A17 işlemcisinden daha iyi performans göstermeyi hedefliyor. Saf 64-bit işlemeye geçiş, muhtemelen daha akıcı akıllı telefon performansı ve daha az güç kullanımı ile sonuçlanacak.

SK Hynix'in LPDDR5T mobil DRAM'i Dimensity 9300 işlemcisinde önceki nesle göre %13 artışla 9.6Gbps hıza ulaşarak yeteneklerini kanıtladı. Bu gelişme vivo'nun X100 serisinde ilk kez görücüye çıkabilir ve Android performansını potansiyel olarak artırabilir.

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