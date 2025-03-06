Ondan Güçlüsü Daha Gelmedi: MediaTek Dimensity 9400+ Alev Alev

MediaTek, son yıllarda mobil işlemci pazarında büyük adımlar atarak adından söz ettirdi. Geçen yıl tanıttığı Dimensity 9400 ile dikkatleri üzerine çeken şirket, şimdi de bu işlemcinin biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu olan Dimensity 9400+'ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Peki, bu yeni işlemci neler sunuyor, hangi telefonlara gelecek, ne zaman piyasaya çıkacak? İşte şimdiye kadar ortaya çıkan tüm detaylar:

MediaTek Dimensity 9400+ Ne Zaman Çıkacak?

Başlangıçta Dimensity 9400+'ın Mart ayında tanıtılacağı söylenmişti ama gelen son bilgiler gösteriyor ki şirket yeni işlemcisini 11 Nisan'da düzenleyeceği bir etkinlikle tanıtacak. Peki neden tarih değişti? MediaTek, işlemciyi optimize etmek için ek süreye ihtiyaç duydu ve lansmanda daha fazla cihaza uyumlu bir işlemci sunmak istedi.

Söylentilere göre, Dimensity 9400+ işlemcisini ilk kullanan markalar Oppo ve Vivo olacak. Özellikle Oppo Find X8S ve Vivo X200S modellerinin bu yeni işlemciyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu cihazların özelliklerine dair henüz net bilgiler olmasa da, yüksek performanslı işlemcileriyle dikkat çekecekler orası kesin.

Gözle Görülür Performans Artışı

Dimensity 9400+, bir önceki versiyonu 9400'e kıyasla küçük ama önemli bir performans artışı sunuyor. Standart 9400'deki Cortex-X925 çekirdeği 3.63 GHz hızında çalışıyordu. 9400+'da bu hız 3.7 GHz'e çıkmış.

Dimensity 9400, piyasaya sürüldüğünde büyük beğeni topladı ve birçok üst düzey akıllı telefonda kullanıldı. 3 nm üretim süreciyle üretilen bu işlemci, selefine göre %40 daha fazla enerji verimliliği sunuyor.

Bu küçük gibi görünen fark, özellikle yoğun işlem gücü gerektiren uygulamalarda ve oyunlarda daha akıcı bir deneyim sunacak. Yüksek grafikli oyunları oynarken ve diğer çoklu görevler arasında geçiş yaparken bu hızı mutlaka hissedeceksiniz.