Öyle Bir Otomobil Ki Almak İçin 16 Ay Boyunca Sırada Bekleyecekler

Türkiye'de dünyanın en pahalı arabasını almak isteyenler epey uzun bir süre oluşturdu. Geçen yıl 75 adetten fazla satılan bu lüks elektrikli araba modeli için bu seneki kuyruk geçtiğimiz seneye kıyasla daha uzun olacak. Öyle ki müşteriler bu aracı satın almak için tam 16 ay boyunca beklemek zorunda kalacaklar.

Spectre'ye talep geçtiğimiz yıl iki katına yükseldi. Rolls-Royce'un ürettiği Spectre modeli, ülkemizde elektrikli olduğu için %60 ÖTV muafiyetinden yararlanıyor ve bu da onu diğer Rolls-Royce modellerine göre en uygun fiyatlı seçenek haline getiriyor.

Başlangıç Fiyatı 30 Milyon TL

Araç, Türkiye'deki diğer lüks Rolls-Royce modelleriyle kıyaslandığında da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Örnek vermek gerekirse bir diğer araç olan Ghost modeli 1 milyon Euro; Cullinan 1,5 milyon Euro ve Phantom 2 milyon Euro'dan satışa sunulurken, Spectre'nin fiyatı 780 ile 880 bin Euro arasında değişiyor. Güncel dolar kuruyla 30 milyon TL'den başlayan bir etiket.

Şu an 2025'te ne kadar teslimat yapılacağı belli değil ancak bekleme ve teslimat gibi süreçler için bir seneden fazla beklenmesi gerektiği göz önüne alındığı zaman satışların 75'in üzerinde olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Ultra Lüks Elektrikli Araç: Spectre

İngiliz otomobil üreticisi Rolls-Royce'un ilk tamamen elektrikli aracı olarak öne çıkan Spectre, aynı zamanda elektrikli araç klasmanında ilk elektrikli süper coupe olarak da dikkat çekiyor. 585 beygir ve 900 Nm tork üretebilen araç tam şarj kapasitesiyle 520 kilometre yol gidebiliyor ve 111 kWh'lik batarya paketi kullanıyor.

Rolls-Royce aslında BMW'nin sahip olduğu İngiliz alt markası olarak öne çıkıyor. BMW bu tamamen elektrikli modeli İngiltere'de bulunan Goodwood tesisinde üretiyor.

Tanıtım videosu:



