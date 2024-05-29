Daha Tanıtılmadan Teknik Özellikleri Sızdırıldı: Karşınızda MediaTek Dimensity 9400!

MediaTek bu ay içerisinde iki farklı yeni yonga setinin duyurusunu zaten yaptı. Dimensity 8259 ve Dimensity 9300+ yonga setleri tanıtılmış olsa da şirket asıl en iyi olan işlemcilerini yılın sonunda tanıtmaya hazırlanıyor.

2024'ün son çeyreğinde duyurulacak olan yeni amiral gemisi çip Dimensity 9400'e sayılı günler kala önemli sızıntılar gelmeye devam ediyor. Ürün hakkındaki ilk bilgiler Digital Chat Station tarafından paylaşıldı.

Dimensity 9400 Hakkında Önemli Bilgiler Geliyor

Digital Chat Station'ın GSMArena aracılığıyla paylaştığı bilgiler arasında Dimensity 9400 yonga setinin TSMC'nin %34'e kadar düşük tüketim sunduğu söylenen 2. nesil 3nm N3E düğümünü kullanacağı yer alıyor.

Şirketin tanıtacağım çipin çekirdek frekansıyla ilgili önemli iddialar da ortaya atıldı. Söylenene göre Dimensity 9400, selefinde olduğu gibi Cortex-X5 çekirdeğe sahip olacak. Ancak şirket, çekirdeğin frenaksını 3,4 GHz'nin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Ek olarak 3 Cortex-X4 ve 4 Cortex-A720 çekirdeklerinin de Dimensity 9400'e güç vereceği söylendi. Bir önceki sızıntılarda aynı kaynak, işlemcinin ilk defa bir vivo marka akıllı telefonda kullanıcığını ortaya atmıştı. Sonrasında ise Oppo'nun en yeni modeliyle birlikte piyasaya sürüleceği de söyleniyor.