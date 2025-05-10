MediaTek'ten Uygun Fiyatlı Telefonlar İçin Yeni İşlemci! İşte Helio G200 Özellikleri

Akıllı telefon pazarında işlemci savaşları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak en büyük üreticilerden MediaTek, yeni Helio G200 işlemcisini duyurdu. Teknik özellikler bakımından G100'e çok benzeyen yonga seti, uygun fiyatlı telefonlara güç verecek. İşte MediaTek Helio G200 özellikleri...

MediaTek Helio G200 Özellikleri

İşlemci, şekiz çekirdekli mimari yapıya sahip. İki adet performans odaklı Cortex-A76 ve altı adet verimlilik için Cortex-A55 çekirdekleri bulunuyor. Bu çekirdekler sırasıyla 2.2GHz ve 2.0GHz hızlarında çalışıyor.

Mali-G57 grafik birimiyle donatılan yonga seti, 4266 Mbps hızında LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama teknolojisini destekliyor. Öte yandan Full HD+ çözünürlüğe sahip 120 Hz ekranları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor. Kamera tarafında ise tam 200 MP'e kadar sensör desteği sunuyor.

Cat-13 LTE modem, çift 4G VoLTE desteği, 4x4 MIMO, 256QAM ve global bant desteği bulunan yonga seti, ek olarak sinyalin zayıf olduğu bölgelerde uygulama performansını artırdığı belirtilen yeni 4G DC SAR teknolojisi ile de dikkat çekiyor.

MediaTek Helio G200 ile G100 Arasındaki Fark Ne?

MediTek Helio G200 ile Helio G100 özellikleri arasındaki en belirgin fark, grafik biriminde karşımıza çıkıyor. G200, aynı Mali-G57 GPU'yu kullanmasına rağmen daha yüksek frekansta çalışarak grafik performansında kayda değer bir artış sağlıyor.

Buna ek olarak işlemci genelinde yapılan yazılımsal optimizasyonlar sayesinde oyun ve günlük kullanımda daha iyi bir verimlilik sunuyor. Ancak bunun dışında mimari veya donanımsal açıdan kayda değer bir yenilik bulunmuyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? MediaTek Helio G200 özelliklerini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.