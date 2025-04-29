Amiral Gemilerine Güç Verecek: Dimensity 9500 Sızdırıldı!

MediaTek, 2025 yılı amiral gemisi işlemcisi üzerinde çalışıyor. Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre bu işlemci adeta bir canavar olacak. TSMC'nin N3P fabrikasyon süreci (9400 ve 9400+ işlemciler N3E'dir) kullanılarak üretilecek. Büyük bir CPU çekirdek mimarisine ve önemli ölçüde daha güçlü bir NPU'ya sahip olacak.

MediaTek Dimensity 9500 Özellikleri Sızdırıldı

Sızıntıya göre Dimensity 9500'in CPU yapılandırması 1x Travis + 3x Alto + 4x Gelas şeklinde olacak. Alto'nun ne olduğunu bilmiyoruz ancak Travis ve Gelas, ARM'nin bir sonraki Cortex-X ve Cortex-A7xx çekirdekleri.

Alto küçük bir çekirdek değil Nevis ise yeni Cortex-A5xx. Bu nedenle eski A7xx çekirdeklerinden birinin modifikasyonu olabilir. Travis'in ise 4 GHz'in üzerinde bir hızda çalışması bekleniyor.

LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 teknolojilerini kullanacak olan işlemcinin grafik birimi, iyileştirilmiş ışın izleme ve azaltılmış güç tüketimine sahip bir Immortalis-Drage olacak.

Yapay zeka tarafında ihtiyaç duyulan gcüce 100 TOPS gücündeki NPU 9.0 katkı sağlayacak. Ekim veya Kasım ayında tanıtılması beklenen işlemcinin detaylarını paylaşmaya devam edeceğiz.