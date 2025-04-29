Apple iPhone 17 Pro, Galaxy S25 Ultra'nın Gerisinde Kaldı

Geçen yıl iPhone 16 serisiyle birlikte geleceği iddia edilen anti-yansıma kaplama özelliği, söylentide kalmıştı. Gözler bu kez iPhone 17 serisine çevrilmişken, Apple'ın bu teknolojiyi iptal ettiği ortaya çıktı.

Yeni sızıntılara göre, iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri tıpkı öncekiler gibi sadece Ceramic Shield kaplama ile gelecek ve Samsung'un ekran teknolojisine yaklaşamayacak gibi duruyor.

Samsung, Galaxy S24 Ultra ile başlattığı Gorilla Glass Armor teknolojisi sayesinde, yansımayı standart camlara göre %75 oranında azaltmayı başarmıştı. Üstelik bu gelişmiş ekranlar doğrudan güneş ışığında bile canlı renkler ve net görüntü sunabiliyor. Galaxy S25 Ultra ile bu başarı daha da ileriye taşınmışken, Apple'ın iPhone 17 modelleri bu yarışta geride kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

Apple'ın Umudu Uzun Süre Dayanan Bataryası

Apple, yansıma önleyici nano-texture ekranları hâlihazırda iPad Pro ve MacBook modellerinde kullanıyor. Ancak bu teknoloji henüz iPhone'lara taşınmadı ve son bilgilere göre bu durum bu yıl da değişmeyecek. Böylece iPhone 17 Pro kullanıcıları, dış mekanda ekran görüşü konusunda yine Samsung kullanıcılarının gerisinde kalacak.

Yine de Apple cephesinde her şey kötü değil. iPhone 17 Pro modellerinde kullanılacağı iddia edilen "Low-Dielectric TEE" ekran teknolojisinin, pil ömrünü kayda değer şekilde artırabileceği belirtiliyor. İlaveten tüm iPhone 17 ailesinin 24 MP ön kamera ve 12 GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

Bu donanımlar özellikle Pro olmayan modellerde de sunulursa, Apple için olumlu bir yenilik olarak öne çıkar.