Snapdragon'u Ezip Geçecek MediaTek Dimensity 9500 Özellikleri Sızdı

MediaTek'in yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9500'ün performansı ortaya çıktı. Qualcomm'un en büyük kabusu olması beklenen yonga seti, GPU verimliliğinde yüzde 40 artış ve 100 FPS üzerinde ray tracing performansı sunacak. 2025'in sonlarında piyasaya çıkması beklenen işlemci, mobil oyun deneyimini baştan yaratacak.

MediaTek Dimensity 9500'in Performansı Ortaya Çıktı

MediaTek, vivo X200 Pro ve OPPO Find X8 Pro gibi telefonlarda kullanılan Dimensity 9400'ün yenisini geliştiriyor. Dimensity 9500 olarak adlandırılacak olan bu işlemci, selefine kıyasla büyük bir performans artışı sunacak. Ice Universe'ın paylaştığı bilgilere göre GPU verimliliği bir önceki nesle göre yüzde 40'tan fazla artacak.

Ray tracing gibi oyun performansını doğrudan etkileyen alanlarda da yüzde 40 oranında iyileşme söz konusu. İddialar, Dimensity 9500'ün bazı oyunlarda 100 FPS'in üzerinde performans göstereceği yönünde. Elbette ki mobil oyunlar yapısı gereği çok da büyük sistem gereksinimlerine ihtiyaç duymuyor. Ancak son yıllarda AAA mobil oyunların sayısı da giderek artıyor.

MediaTek Dimensity 9500, Geekbench 6 Sonuçları

Geekbench 6 Dimensity 9400 Dimensity 9500 Tek çekirdek 2,755 Puan 3,900+ Puan Çoklu çekirdek 8,175 Puan 11,000+ Puan

Sızdırılan bilgilere göre Geekbench 6 skorları ise oldukça etkileyici. Bu sonuçlar Dimensity 9400'e göre tek çekirdekte yüzde 34.5, çok çekirdekte yüzde 19.6 performans artışı anlamına geliyor. Dimensity 9500, MediaTek'in yeni mimarisiyle özel olarak geliştiriliyor. Bu yapıda 1 adet Cortex-X930 ultra çekirdek, 3 adet Cortex-X9 serisi çekirdek ve 4 adet A7 serisi çekirdek bulunuyor.

Ayrıca 16MB L3 önbellek ve 10MB sistem seviyesi önbellek ile destekleniyor. İşlemci TSMC'nin üçüncü nesil 3nm N3P sürecinde üretilecek. AI işleme kapasitesi de güncelleniyor. GPU'nun AI görevlerinde 100 TOPS performansa ulaşması bekleniyor.

Dimensity 9500 İlk Kullanacak Telefonlar

Dimensity 9500'ün Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. İlk olarak vivo X300 serisinde kullanılacağı, ardından Oppo Find X9 serisinin geleceği iddia ediliyor. Bu telefonların Türkiye'ye gelme ihtimali de yüksek. MediaTek işlemciler Türkiye'de giderek daha popüler hale geliyor. Dimensity 9500'ün sunacağı oyun performansı, Snapdragon'a güçlü bir alternatif olacak.