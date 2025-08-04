144Hz Ekranlı Ucuz Oyun Telefonu Geliyor! Tarih Açıklandı

Geçtiğimiz haftalarda uygun fiyata güçlü donanım sunan GT 30 Pro'yu duyuran Infinix, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Oyun odaklı ucuz Android telefon GT 30 5G+ isimli telefonun tanıtım tarihi açıklandı. Duyuruya göre Infinix'in yeni telefonu önümüzdeki günlerde tanıtılacak.

Infinix GT 30 5G+ Tanıtım Tarihi

Bütçe dostu oyun telefonu Infinix GT 30 5G+, 8 Ağustos 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. En iyi oyuncu telefonları arasında yer alan GT 30 Pro, 21 Mayıs 2025 tarihinde tanıtılmıştı.

Infinix GT 30 5G+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre 6,78 inç ekran büüyklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1224 x 2720 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Merakla beklenen GT 30 5G+'ta 8 GB RAM bulunabilir. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerinin yer alması bekleniyor. Telefonda 5200 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilebilir.

Infinix GT 30 5G+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix GT 30 Pro için 24.999 Hindistan rupisi (11.619 TL) fiyat belirlenmişti. Infinix GT 30 5G+'ın ise 22.999 Hindistan rupisi (10.689 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle GT 30'un farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.