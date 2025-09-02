Tarihin En Güçlü İşlemcisi mi Olacak? Yeni Dimensity 9500'ün Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı

Yeni amiral gemisi işlemci MediaTek Dimensity 9500'ün yakında piyasaya sürülmesi beklenirken, son olarak ortaya çıkan sızıntılar yonga setinin pek çok kilit özelliğini gözler önüne serdi. İddialara göre yeni çip selefi MediaTek Dimensity 9400'e kıyasla önemli bir performans iyileştirmesi sunacak. Detaylar haberde.

MediaTek Dimensity 9500'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Güvenilir kaynaklar tarafından yapılan paylaşımlara göre Dimensity 9500, TSMC'nin 3nm üretim süreciyle geliştirilecek. Yeni yonga seti, markanın geçmişteki amiral gemisi çiplerine benzer şekilde büyük çekirdekli bir mimariye sahip olacak.

Buna göre yeni işlemci, 4.21 GHz hızında çalışan bir adet Cortex-X930 çekirdeği, 3.5 GHz hızında çalışan üç adet Cortex-X930 çekirdeği ve 2.7 GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A730 çekirdeği ile birlikte gelecek.

Grafik tarafında ise, yaklaşık 1 MHz hızında çalışan Mali-G1 Ultra MC12 GPU'sunun yeni çipte yer alacağı belirtiliyor. Yeni GPU'nun özellikle ışın izleme performansında önemli bir iyileştirme sunacağı söylenirken, güç tüketimini azaltan yeni bir mikro mimariye sahip olacağı da dile getiriliyor.

Söylentilere göre MediaTek Dimensity 9500, 16 MB L3 önbellek, 10 MB sistem düzeyi önbellek ve SME komut seti desteğini bünyesinde barındıracak. Yeni yonga setinin ayrıca, 100 TOPS (saniyede trilyon işlem) hızına ulaşması beklenen yeni nesil NPU 9.0'a da sahip olacağı aktarılıyor.

MediaTek Dimensity 9500'ün muhtemel özellikleri şu şekilde:

Üretim Süreci: TSMC N3P (3nm)

İşlemci (CPU): 1 adet 4.21 GHz hızında Cortex-X930 çekirdeği, 3 adet 3.50 GHz hızında Cortex-X930 çekirdeği, 4 adet 2.7 GHz hızında Cortex-A730 çekirdeği

Grafik İşlemcisi (GPU): Mali-G1 Ultra MC12

Önbellek: 16MB L3 + 10MB sistem düzeyi önbellek (SLC)

Komut Seti: SME komut seti desteği

Yapay Zeka İşlemcisi (NPU): NPU 9.0, yaklaşık 100 TOPS

Bellek: 4x LPDDR5X

Depolama: 4 şeritli UFS 4.1

Görüntüleme: Vivo V3+ ISP ile uyumlu (Vivo cihazlarına özel)

İlk Hangi Telefonlarda Kullanılacak?

Yeni Dimensity 9500'ün rakibi Snapdragon 8 Elite 2'den daha erken bir tarihte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu kapsamda söylentiler yonga setinin 22 Eylül'de çıkış yapacağını işaret ediyor. İşlemcinin ilk olarak yaklaşan Vivo X300 serisinde, ardındansa ekim ayında Oppo Find X9 serisinde yer alması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce MediaTek yeni amiral gemisi işlemcisiyle Qualcomm'u tahtından indirebilecek mi? Yorumlarda buluşalım.