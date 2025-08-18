MediaTek, Yeni İşlemcisiyle Qualcomm'un Tahtına Oturabilir!

Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından MediaTek, amiral gemisi işlemci segmentindeki yükselişini sürdürüyor. Şirket, yeni nesil yonga setleriyle Qualcomm'a karşı olan rekabet gücünü her geçen gün daha da artırıyor.

Gelen son raporlar, MediaTek'in özellikle Dimensity 9400 ve 9400+ modelleriyle amiral gemisi işlemci pazarında büyük bir ivme kazandığını gözler önüne sererken, firmanın yeni Dimesity 9500 serisiyle yakaladığı bu ivmeyi sürdüreceğini gösteriyor.

Dimensity 9500, MediaTek'in Amiral Gemisi İşlemci Sevkiyatlarını Yüzde 33 Oranında Artırabilir

Counterpoint Research'ün kısa bir süre önce yayımladığı verilere göre, MediaTek, piyasaya sürdüğü Dimensity 9400 ve 9400+ modelleriyle 2024 yılında 18 milyon adet sevkiyatla amiral gemisi işlemci satışlarını yüzde 60 oranında artırdı. Yayımlanan raporlar, bu yükselişin 2025'in sonuna kadar devam edeceğini işaret ediyor.

Tahminlere göre MediaTek, yakında piyasaya süreceği Dimensity 9500 işlemcileri ile birlikte amiral gemisi işlemci sevkiyatlarını bu yıl yüzde 33 oranında artırarak toplamda 24 milyon adede ulaşabilir. Şirketin yakaladığı bu hızlı yükselişin arkasında özellikle Vivo, OPPO ve Redmi gibi Çinli markalarla yaptığı sıkı anlaşmalar yatıyor.

Söz konusu markaların üst düzey cihazlarında Dimensity serisini tercih etmesinin en önemli nedenlerinden birisi ise maliyet. Analistler, Qualcomm'un yakında piyasaya sürülecek Snapdragon 8 Elite Gen 2 işlemcisinin daha yüksek fiyatlı olmasının, MediaTek'in rekabetçi fiyatlandırma politikasına katkı sağlayacağını ve üreticilerin yeni cihazlarında Dimensity 9500'ü daha çok kullanacaklarını öne sürüyor.

Öte yandan şirket için bazı zorluklar da söz konusu. Zira MediaTek'in amiral gemisi işlemci pazarındaki büyümesi büyük ölçüde Çin'e bağımlı. Bu durum, Çin pazarındaki olası bir talep düşüşünün firmanın gelirlerini olumsuz etkileyebileceği anlamına geliyor. Şimdilik firmanın, bu riske karşı diğer bölgelere yönelik herhangi bir stratejisinin olmadığı da belirtiliyor.

MediaTek Dimensity 9500 Neler Sunacak?

Yeni yonga setinin sızdırılan Geekbench testine göre Dimensity 9500, tek çekirdekte 3900'ün üzerinde, çoklu çekirdekte ise 11000'in üzerinde puan alarak dikkat çekici bir performans sergiliyor. Bu skorlar, yonga setinin Dimensity 9400'e kıyasla tek çekirdek performansında yüzde 34.5, çoklu çekirdek performansında ise yüzde 19.6 oranında bir artış sunduğu anlamına geliyor.

Yeni Dimensity 9500, MediaTek'in özel olarak geliştirdiği yeni bir mimariye sahip. Bu mimari, 1 adet Cortex-X930 ultra çekirdek, 3 adet Cortex-X9 serisi çekirdek ve 4 adet Cortex-A7 serisi çekirdekten oluşuyor. Yeni çip, bu güçlü yapının yanı sıra 16 MB L3 önbellek ve 10 MB sistem seviyesi önbellek ile desteklenerek üstün bir performans vadediyor.

TSMC'nin üçüncü nesil 3nm N3P üretim süreciyle gerçekleştirilecek yeni Dimensity 9500, yapay zeka tarafında da önemli geliştirmeler barındırıyor. Yeni yonga seti GPU'sunda yapay zeka görevlerinde 100 TOPS (trilyon işlem/saniye) gibi yüksek bir performansa ulaşmayı hedefliyor. Böylelikle cihazların makine öğrenimi ve yapay zeka destekli uygulamalarda çok daha hızlı çalışacağı tahmin ediliyor.

İlk Hangi Telefonlarda Kullanılacak?

Eylül ayında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması beklenen Dimensity 9500, ilk olarak Vivo X300 serisinde kullanıldıktan sonra Oppo Find X9 serisine de güç verecek. Türkiye pazarında da MediaTek işlemcili telefonların popülaritesi arttığı için bu yeni modellerin ülkemize gelme ihtimali oldukça yüksek. Özellikle oyun tutkunları için Dimensity 9500'ün sunacağı güçlü performans, Snapdragon işlemcilere dişli bir rakip olabilir.

Peki siz yeni Dimensity 9500 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.