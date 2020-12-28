MediaTek, Qualcomm'u Geride Bıraktı

Counterpoint Research tarafından yayınlanan 2020 Q3 raporları ile birlikte, akıllı telefonlardaki yonga seti dağılımı ortaya çıktı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde Qualcomm'u gerisinde bırakan MediaTek, dünyanın en büyük akıllı telefon yonga üreticisi haline geldi.

En Büyük Akıllı Telefon Yonga Üreticisi Belli Oldu!

MediaTek bildiğiniz üzere ağırlıklı olarak giriş segment ve orta segment cihazlara can veriyor ve tam da bu noktada şirketin, Çin ve Hindistan gibi pazarlarda hızlı bir ivme yakaladığını görüyoruz. Nitekim bu ivme ile birlikte şirket Qualcomm, HiSilicon ve Samsung gibi şirketleri geride bırakmayı başardı.

Hemen yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz üzere MediaTek, 2019'un aynı döneminde yüzde 26 olan pazar payını, bu senenin aynı döneminde yüzde 31 olarak revize etti ve bu artış, onu üçüncü çeyreğin en büyük akıllı telefon yonga üreticisi haline getirdi.

Qualcomm, MediaTek'in hemen arkasında yüzde 29 oranında bir pazar payına sahip. Şirketin geçtiğimiz seneye nazaran yüzde 2 oranında pazar payı kaybettiğini görüyoruz. HiSilicon, Apple ve Samsung ise yüzde 12 oranındaki pazar payları ile aynı anda üçüncü sırada konumlanıyor.

HiSilicon geçtiğimiz sene ile aynı pazar payına sahipken Apple'ın pazarda pay kazandığını, Samsung'un ise pazarda pay kaybettiğini görüyoruz. Bu arada UNISOC da geçtiğimiz sene yüzde 3 olan pazar payını artırarak bu sene yüzde 4 oranında bir pazar payına erişmiş durumda.

Aynı rapora göre bu yılın üçüncü çeyreğinde 5G desteğine sahip akıllı telefon satışları, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre iki kat artış gösterdi ve tüm satışlar içerisinde yüzde 17 oranında bir pay edindi. Bu yılın dördüncü çeyreğinde satılan her dört telefondan birinin 5G desteğine sahip bir akıllı telefondan oluşması bekleniyor.

Counterpoint Research tarafından oluşturulan bu raporun daha ayrıntılı haline ulaşmak için buraya tıklayabilir ve ilgili sayfaya göz atabilirsiniz.

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