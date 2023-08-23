Üretken Yapay Zeka Destekleyen Akıllı Telefonlar Geliyor: MediaTek de İlk Adımı Attı!

Akıllı telefonlar ve tabletler gibi cihazlar için uygun fiyatlı işlemciler üretmesiyle bilinen şirket MediaTek'in ana rakibi Qualcomm, geçtiğimiz günlerde Meta'nın Llama 2 büyük dil modeli (LLM) tarafından desteklenen cihaz içi üretken yapay zekânın 2024 yılında amiral gemisi telefonlara geleceğini duyurmuştu ve şimdi MediaTek'te de aynı alanda gelişmeler yaşanıyor.

Şirket, MediaTek'in yeni nesil amiral gemisi işlemcisini kullanan telefonlarda Llama 2 LLM desteğini geliştirmek için Meta ile iş birliği yaptığını duyurdu. Bulut veri aktarımlarını kullanan çoğu üretken yapay zekânın aksine MediaTek'in Llama 2 modellerini kullanması, üretken yapay zekâ uygulamalarının doğrudan cihaz üzerinde çalışmasına izin verecek.

Bu da daha akıcı performans, gelişmiş gizlilik, daha iyi güvenlik, daha düşük gecikme, düşük bağlantı alanlarında çalışma ve maliyet tasarrufu gibi avantajlar vaat ediyor.

MediaTek ile Meta İş Birliği Yapay Zeka Destekli İşlemcilere Kaynak Sağlayacak

MediaTek, Llama 2 özellikli üretken yapay zekâ uygulamalarının, 2023 yılı sonuna kadar piyasaya sürülmesi planlanan yeni işlemcilerini kullanan telefonlarda kullanılabileceğini öngörüyor.

Şirketin yeni amiral gemisi işlemcileri, Llama 2'yi çalıştırmak için optimize edilmiş bir yazılıma ve yükseltilmiş bir APU'ya sahip olacak. Bu, daha az alan ve DRAM (Dinamik Rastgele Erişimli Bellek) bant genişliği kullanırken gelişmiş LLM ve AIGC (Yapay Zekâ ile Oluşturulan İçerik) performansı sağlayacak.

Konu ile ilgili olarak MediaTek Kurumsal Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Kablosuz İletişim İş Birimi Genel Müdürü JC Hsu, "Meta ile ortaklığımız sayesinde, her zamankinden çok daha fazla kapasiteye sahip donanım ve yazılım sunabiliyoruz." dedi.

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