MediaTek'ten Bir İlk: Qualcomm'u Solladı, Yonga Lideri Oldu

2020 yılında MediaTek yonga lideri olmayı başardı. MediaTek, Omdia'dan alınan verilere göre 2020 yılında dünyanın en büyük akıllı telefon yonga seti satıcısıydı. Düşük ve orta sınıf modellere güç vermesiyle birinciliğe ulaşan MediaTek, Qualcomm'u tahtından etti. Şaşırtıcı şekilde Xiaomi ve Samsung'un yonga talebi büyümede büyük rol oynadı.

2020'nin yonga lideri MediaTek

MediaTek'in Amerikalı mobil yonga üreticisi Qualcomm'u geride bırakarak ilk kez 1 numaralı akıllı telefon yonga seti tedarikçisi olduğu bildirildi. Akıllı telefon araştırma ve analiz firması Omdia'ya göre MediaTek, bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla pazar payının yüzde 27,2'sini ele geçirdi ve 2020'de en büyük akıllı telefon çip tedarikçisi oldu.

MediaTek, büyük akıllı telefon üreticilerine 351,8 milyon yonga göndererek yüzde 47,8'lik bir artış kaydetti. Xiaomi en büyük müşterisiydi ve tek başına 63,7 milyon yonga satın aldı. Çinli şirket, sadece bir yılda yüzde 223,3'lük muazzam bir sipariş artışı yaşattı.

Orta sınıf ve amiral gemileri için Exynos yongalarına güvenen Samsung, 2020'de MediaTek yongalarına da ağırlık verdi ve 43,3 milyon MediaTek destekli akıllı telefon sattı.

OPPO, MediaTek yonga setine sahip 55,3 milyon akıllı telefon satarak en büyük ikinci tüketici oldu. Rapora göre OPPO ve Realme 83,19 milyon MediaTek destekli akıllı telefon sattı.

Qualcomm, uzun zamandır akıllı telefon çip alanında yenilmez bir oyuncu olarak görülüyor. Bu amiral gemisi segmentinde doğru olsa da MediaTek, rekabeti alt sınıf ve bütçe modellerinde hareketlendirmeyi başardı.

Omdia kablosuz cihaz bileşenleri ve kıdemli analisti olan Zaker Li açıklamasında şunları aktardı:

"Bir yandan Honor ve Huawei'den daha fazla yonga seti talebi olacak, çünkü Kirin yonga seti piyasada kayboluyor. Öte yandan pazarın büyümesi için ucuz akıllı telefonlara ihtiyaç var ve MediaTek bu ihtiyaca ayak uyduracak."

Şirketin 2021 boyunca liderliğini devam ettirip ettiremeyeceği veya Qualcomm'u geçebileceği henüz belli değil. Bununla birlikte analistler, MediaTek'in Honor ve Huawei'den gelen kaynak talebi nedeniyle geçen yılki liderliğe devam edeceğini söylüyor. Gelişmekte olan pazarlarda ucuz akıllı telefonlara olan talebin artması, Tayvanlı yonga üreticisi için en önemli büyüme faktörlerinden biri olabilir.