Mega Man Zero/ZX Legacy Collection İnceleme Puanları Yayınlanıyor

Eğer Mega Man serisinin hayranıysanız, elbette Mega Man Legacy Collection'ı satın almışsınızdır. Capcom ise daha fazla Mega Man oyununu mevcut nesle taşımaya devam ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde duyurusu yapılan Mega Man Zero / ZX Legacy Collection bugün itibarıyla satışa sunuldu. Bakalım inceleme puanları ne alemde?

Mega Man Zero / ZX Legacy Collection, Mega Man Zero 1, 2, 3, 4, Mega Man ZX ve ZX Advent oyunlarının yanı sıra sanat çalışması galerisi, müzik çalar, özel filtreler ve çok daha fazlasını barındıracak. Eğer daha önceden herhangi bir Mega Man oyununu oynamamışsanız Casual Scenario Mode, en yakındaki ara kayıt noktasından başlamanızı sağlayacak Save-Assist System ve Zero ve ZX oyunları ile ilgili meydan okumaları tamamlamanızın gerekeceği Z Chaser Mode bulunacak.

Metacritic sitesindeki inceleme puanlarına bakılırsa, PlayStation 4 versiyonunun 80/100 ve Switch versiyonunun 83/100 puan ortalamasına sahip olduğu görülebiliyor. Şimdiye kadar yayınlanan inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Mega Man Zero / ZX Legacy Collection İnceleme Puanları