Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın İçin İstenen Ceza Arttı!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın için istenen ceza süresi, düzenlenen yeni bir iddianame ile arttı. Tosuncuk lakaplı Aydın hakkında düzenlenen ve 130 mağdurun yer aldığı iddianamede Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında hapis isteminde bulunuldu.

Mehmet Aydın İçin İstenen Ceza Ne Kadar Oldu?

DHA'da yer alan habere göre Çiftlik Bank'ın kurucusu olan Aydın ve 17 şüpheli hakkında 2 bin 608'er yıla kadar hapis istemi ile yeni bir iddianame düzenlendi.

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırması gerekçesiyle hakkında hapis isteminde bulunulan, geçen aylarda tutuklanan Aydın'ının da aralarında bulunduğu 17 kişi, iddianamede şüpheli olarak yer aldı.

Tanık olarak ifadesi alınan E.A.'nın ifadelerine yer verilen iddianamede Aydın'ın Rus kaynaklı sitelerde o dönemlerde oldukça yaygın olan "Çılgın Tavuklar" adlı oyundan bahsettiğini, kendisine benezr oyunlara insanların para yatırdığını ancak çekemediğini, kendi yapacağı oyunda insanların para çekmesinin mümkün olmasını istediğini söyledi.

Aydın, iddiaya göre daha sonra yaklaşık bir hafta sonra gelen para ile çiftlikler oluşturacağını, kâr edilebileceğini ifade etti. E.A., Aydın'ın kendisine 500 lira eksik ödeme yaptığını, bu nedenle de Aydın'la ilişkisini sonlandırdığını öne sürdü.

Mehmet Aydın, Mağdurlardan Ne Kadar Para Topladı?

Brezilya'da teslim olduktan sonra ülkemize getirilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Aydın'ın Çiftlik Bank ile ne kadar para topladığı gün yüzüne çıktı. Mehmet Aydın, Çiftlik Bank mağdurlarından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarında belirtilen miktardan çok daha fazlasını topladığını belirtti. Aydın tarafından paylaşılan bilgilere göre Çiftlik Bank üyelerinden 1 milyar 500 milyon TL civarında para toplanmış. Bu miktarın yaklaşık 850 milyon lirasının üyelere dağıtıldığı öne sürüldü.

Hakkında yakalama kararı çıkartılınca kalan iadeleri yapamadığını belirten Aydın, "Ayrıca tespiti yapılan 322 milyon 642 bin liralık mahiyeti belli olmayan para iddiasıyla ilgili ben bu parayı diğer yurt dışı şirketlerinin kurulumunda Bitcoin cihazlarının alımı ve tesislerinin kurulumunda kullandım. Bu para güncel miktar değildir. Bu paradan daha fazlasını kullandım" şeklinde konuştu.

Çiftlik Bank oyununun net bir kazanç vaadinin olmadığının altını çizen Aydın, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı raporunda belirtilen 2 milyar 971 milyon 905 bin liralık rakama sistemin bugünden itibarıyla kapatılarak tüm üyelere kazançlarıyla birlikte anaparalarının bir yıl boyunca ödenmesi neticesinde ulaşılmaktadır" dedi.

Sözleşmede sistem kapatıldıktan sonra kazançtan elde edilen gelirin ödenmeyeceğine, sadece anaparanın ödeneceğine ilişkin bir hususun yer aldığını söyleyen Aydın, "Ayrıca yatırım yaptığım Bitcoin tarihten bugüne 10 kat daha değer kazanmıştır. Bu da raporda iddia edilen 2 milyar 971 milyon 905 bin liralık ödemeyi kat ve kat karşılamaktadır ancak üyelere kesinlikle sistem üzerinden bu miktarda kâr vaadinde bulunmadım" ifadelerini kullandı.