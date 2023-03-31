Meizu 20 Serisi Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Yapılan tanıtım sonucunda Meizu 20, Meizu 20 Pro ve Meizu 20 Infinity olmak üzere üç farklı modelden oluşan Meizu 20 serisinin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, 3 Nisan tarihinde Çin'de satışa sunulacak yeni telefonlar neler sunuyor?

Meizu 20 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,55 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

GPU: Adreno 740

RAM: 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 16 MP + 5 MP

Ön Kamera: 32 MP

Bluetooth: 5.3

Batarya: 4700 mAh

Hızlı Şarj: 67W

Ağırlık: 190 gram

Kalınlık: 8 mm

Başlangıç Fiyatı: Yaklaşık 436 dolar (12 GB + 128 GB)

Yeşil, pembe, sarı ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle birlikte gelen Meizu 20 modelinin 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü yaklaşık olarak 436 dolar, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 553 dolar fiyata sahip.

Meizu 20 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,81 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

Ekran Paneli: LTPO OLED

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

GPU: Adreno 740

RAM: 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Bluetooth: 5.3

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Ağırlık: 209 gram

Kalınlık: 7,8 mm

Başlangıç Fiyatı: Yaklaşık 582 dolar (12 GB + 128 GB)

Siyah, altın ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle birlikte gelen Meizu 20 Pro'nun 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü yaklaşık olarak 582 dolar, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu yaklaşık 698 dolar fiyat etiketine sahip.

Meizu 20 Infinity Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,79 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1368 x 3192 piksel

Ekran Paneli: LTPO OLED

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

GPU: Adreno 740

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 32 MP

Bluetooth: 5.3

Batarya: 4800 mAh

Hızlı Şarj: 65W

Ağırlık: 215 gram

Kalınlık: 8,2 mm

Başlangıç Fiyatı: Yaklaşık 916 dolar (12 GB + 256 GB)

Siyah, yeşil ve gümüş renk seçenekleriyle gelen Meizu 20 Infinity modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu yaklaşık 916 dolar fiyata sahip.