Meizu 20 Serisi Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!
Meizu 20 serisinin özellikleri ve fiyatı açıklandı. İşte Meizu 20, Meizu 20 Pro ve Meizu 20 Infinity olmak üzere üç farklı modelden oluşan seriye dair detaylar!
Yapılan tanıtım sonucunda Meizu 20, Meizu 20 Pro ve Meizu 20 Infinity olmak üzere üç farklı modelden oluşan Meizu 20 serisinin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, 3 Nisan tarihinde Çin'de satışa sunulacak yeni telefonlar neler sunuyor?
Meizu 20 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,55 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Paneli: OLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- GPU: Adreno 740
- RAM: 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 16 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Bluetooth: 5.3
- Batarya: 4700 mAh
- Hızlı Şarj: 67W
- Ağırlık: 190 gram
- Kalınlık: 8 mm
- Başlangıç Fiyatı: Yaklaşık 436 dolar (12 GB + 128 GB)
Yeşil, pembe, sarı ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle birlikte gelen Meizu 20 modelinin 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü yaklaşık olarak 436 dolar, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 553 dolar fiyata sahip.
Meizu 20 Pro Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,81 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
- Ekran Paneli: LTPO OLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- GPU: Adreno 740
- RAM: 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Bluetooth: 5.3
- Batarya: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- Ağırlık: 209 gram
- Kalınlık: 7,8 mm
- Başlangıç Fiyatı: Yaklaşık 582 dolar (12 GB + 128 GB)
Siyah, altın ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle birlikte gelen Meizu 20 Pro'nun 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü yaklaşık olarak 582 dolar, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu yaklaşık 698 dolar fiyat etiketine sahip.
Meizu 20 Infinity Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,79 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1368 x 3192 piksel
- Ekran Paneli: LTPO OLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- GPU: Adreno 740
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Bluetooth: 5.3
- Batarya: 4800 mAh
- Hızlı Şarj: 65W
- Ağırlık: 215 gram
- Kalınlık: 8,2 mm
- Başlangıç Fiyatı: Yaklaşık 916 dolar (12 GB + 256 GB)
Siyah, yeşil ve gümüş renk seçenekleriyle gelen Meizu 20 Infinity modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu yaklaşık 916 dolar fiyata sahip.
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