Vivo X Fold 2 Görüntülendi: Tasarımıyla Dikkat Çekiyor!

Yakında tanıtılması beklenen Vivo X Fold 2 isimli yeni katlanabilir akıllı telefon modeli görüntülendi. Bununla birlikte Vivo X Fold 2 modelinin tasarımı belli oldu. Peki, Vivo'nun yeni telefonu nasıl bir görünüme sahip?

Vivo X Fold 2 Tasarımı Nasıl Olacak?

Akıllı telefon sektörünün önemli şirketlerinden biri olan Vivo, Boao forumunda yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Vivo X Fold 2'yi sergiledi. Weibo'da paylaşılan görsellere göre Vivo X Fold 2, Vivo'nun önceki katlanabilir akıllı telefon modellerinin tasarımına benziyor.

Kırmızı renge sahip olan telefonun arka yüzeyinde daire şeklinde bir kamera kurulumu bulunuyor. Arka yüzeyde üç adet kamera ve bir adet LED flaş konumlanıyor.

Cihazda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya 12 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX663 sensörlerinin eşlik edeceği söyleniyor. OIS desteğine sahip olması beklenen ana kameranın diyafram değerinin f/1.8 olacağı ileri sürülüyor.

İddiaya göre cihazın katlanmamış hâli 8,03 inç, katlanmış hâli ise 6,53 inç ekran büyüklüğünde olacak. Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alması beklenen telefonda 12 GB RAM'in bulunacağı söyleniyor.

Vivo X Fold 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Vivo X Fold 2'nin 2023 yılının nisan ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.

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