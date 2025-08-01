Görenler İnanmıyor: Neredeyse Çerçevesiz Telefon Ortaya Çıktı!

Akıllı telefon pazarında Apple ve Samsung kadar büyük bir paya sahip olmasa da çıkardığı modellerle adından sıkça söz ettiren Meizu, yakında Meizu 22 modeliyle karşımıza çıkacak. Merakla beklenen ve şu anda ön sipariş sürecinde olan cihaz, teknoloji dünyasında yakından takip ediliyor.

Meizu 22’nin bu denli ilgi görmesinin en büyük sebebi ise ultra ince çerçeveleri. Yüksek kullanıcı deneyimi sunması beklenen bu tasarım, estetik açıdan dikkat çekecek. Bugün sızdırılan yeni tasarım görselleri de bu detayları bir kez daha gözler önüne serdi. İşte detaylar...

Meizu 22 Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı

Piyasaya sürüldüğünde en iyi amiral gemisi telefonlar arasında gösterilmesi beklenen Meizu 22, dört tarafında da 1.22 mm kalınlığında çerçevelere sahip olmasıyla öne çıkacak. 6.3 inçlik ekrana yer verecek cihaz, bu etkileyici simetrik tasarımı Meizu’nun kendi geliştirdiği LIPO teknolojisi sayesinde sunuyor. Elde tutuş hissiyatını üst seviyeye taşıyan bu yenilikçi yaklaşım, akıllı telefon dünyasında bir ilke imza atacak.

Ayrıca Meizu 22, markanın periskop telefo kameraya sahip ilk telefonu olacak. Bu da üreticinin mobil fotoğrafçılık konusunda önemli bir adım atacağı anlamına geliyor. Daha önceki iddialara göre mevzubahis cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Meizu 22 tasarımını ve çerçeve kalınlığını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.