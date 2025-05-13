Meizu Note 16 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Meizu orta seviye akıllı telefon ailesini Note 16 ve Note 16 Pro ile güçlendirdi. Her ikisi de Android 15 işletim sistemini temel alan Flyme AIOS 2 arayüzüne ev sahipliği yapıyor ve fiyatına kıyasla cazip özellikler sunuyor.

Meizu Note 16 Özellikleri

Meizu Note 16'nın 6.78 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranı, Full HD+ çözünürlük, 1050 nit maksimum parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Parmak izi okuyucunun yan tarafta yer aldığı telefon günümüzde adeta unutulmaya yüz tutan 3.5 mm kulaklık girişine de ev sahipliği yapıyor.

8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine 128 GB ve 256 GB depolamanın eşlik ettiği Note 16 gücünü Unisonic T8200 işlemciden alıyor. TSMC'nin 6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen bu işlemci 2.3 GHz hızında çalışan 2 adet Cortex A76 ve 2.1 GHz hızında çalışan 6 adet Cortex A55 çekirdeğine ev sahipliği yapıyor.

50 Megapiksel ana kameraya 2 Megapiksel derinlik algılama sensörünün eşlik ettiği telefon, 6600 mAh bataryaya ve 40W hızlı şarj desteğine sahip. Meizu Note 16 fiyatı 8 GB RAM ve 128 GB depolama için 111 dolar olarak belirlenirken, 256 GB depolama için 138 dolar olarak açıklandı.

Meizu Note 16 serisinin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şu anda bilinmezliğini koruyor.