Bu Telefon 8 Bin TL: 144Hz Ekran ve 6200 mAh Batarya ve Çok Daha Fazlası

Merakla beklenen Meizu Note 16 Pro'nun özellikleri ve fiyatı açıklandı. Uygun fiyatlı akıllı telefon Note 16 Pro yüksek yenileme hızı, devasa batarya kapasitesi, yüksek şarj hızı ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Peki Meizu'nun yeni telefonu kullanıcılara neler sunuyor?

Meizu Note 16 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Çözünürlük: 1.5K

1.5K Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 RAM Seçenekleri: 8 GB / 12 GB / 16 GB (LPDDR4X)

8 GB / 12 GB / 16 GB (LPDDR4X) Depolama Seçenekleri : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Ana Kamera : 50 MP + 8 MP

: 50 MP + 8 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Pil Kapasitesi: 6.200 mAh

6.200 mAh Hızlı Şarj Desteği: 80W

80W İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı Flyme AIOS 2

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Note 16 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 197,5 gram ağırlığındaki telefon 163,81 x 76,21 x 8,4 mm boyutlarında.

Telefonda Snapdragon 7s Gen 3 bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.5 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplam sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı Flyme AIOS 2 ile birlikte gelen telefon 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.05 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor.

6.200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ekran altı parmak izi sensörüyle beraber gelen telefonda stereo hoparlörler mevcut. Peki, çift SIM (nano + nano) desteğine sahip Meizu Note 16 Pro ne kadar fiyata satılıyor?

Meizu Note 16 Pro Fiyatı