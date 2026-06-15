Apple Watch Ultra 3'e Benzeyen Bütçe Dostu Akıllı Saat Tanıtıldı

Meizu, yeni bir akıllı saatin tanıtımını gerçekleştirdi. Marka, Meizu Watch M1 olarak adlandırdığı modelle aynı zamanda uzun bir aradan sonra yönünü yeniden akıllı saatlere çevirmiş oldu. Tanıtılan cihaz, çoklu bağlantı, çok sayıda spor modu, önemli sağlık takibi ve dahasıyla birlikte kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Meizu Watch M1'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 2,01 inç

2,01 inç Ekran Çözünürlüğü: 410 x 502 piksel

410 x 502 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Maksimum Parlaklık: 1.000 nit

1.000 nit Çoklu Bağlantı Desteği: Aynı anda iki cihaza bağlanabilir

Aynı anda iki cihaza bağlanabilir Spor Modları: Yürüme, koşu, bisiklet ve doğa yürüyüşü dahil olmak üzere 100'ü aşkın spor modu

Yürüme, koşu, bisiklet ve doğa yürüyüşü dahil olmak üzere 100'ü aşkın spor modu Sağlık Takibi: Kalp atış hızı, uyku düzeni ve kalori tüketimi takibi, hareketsizlik ve su içme hatırlatıcısı, kadın sağlığı takibi

Kalp atış hızı, uyku düzeni ve kalori tüketimi takibi, hareketsizlik ve su içme hatırlatıcısı, kadın sağlığı takibi Suya Dayanıklılık: IP68 sertifikası

IP68 sertifikası Batarya Kapasitesi: 300 mAh

300 mAh Pil Ömrü: Günlük kullanımda 3 ila 5 gün, boştayken 15 güne kadar pil ömrü

Günlük kullanımda 3 ila 5 gün, boştayken 15 güne kadar pil ömrü Şarj Süresi: Manyetik şarj sistemi ile 2 saatte tam dolum

Meizu Watch M1'in Ekran Özellikleri Neler?

Meizu Watch M1, 2,01 inç ekran boyutuna sahip. AMOLED ekran üzerinde 410 x 502 piksel çözünürlük ve 1.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu özelliklere bakarak genel olarak net ve canlı görüntüler sunacağını söylemek mümkün. AMOLED ekran teknolojisi, her pikselin ayrı ayrı aydınlatılması sayesinde derin siyahlar elde edilmeye yardımcı olacaktır.

Diğer yandan yüksek parlaklık değeri, akıllı saatin dışarıda güneş ışığı çok yoğun bir şekilde gelirken ekranı net şekilde görmeyi mümkün hâle gelecektir. Gelen bildirimler rahat bir şekilde okunabilir, açık hava aktiviteleri sorunsuz şekilde sürdürülebilir, sağlık verilerine herhangi anda ulaşılabilecektir. Kullanıcının ekranı görmek için eliyle gölge yapmasına gerek olmayacaktır.

Meizu Watch M1'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihaz, günlük kullanımda 3 ila 5 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Boştayken yani bilekten çıkarılıp bir köşeye koyulması hâlinde 15 günlük kullanım süresi elde edilebiliyor. Bu süre, akıllı saatte en büyük kriteri uzun pil ömrü olanlar için cihazın çok uygun olmayabileceği anlamına geliyor.

Meizu Watch M1 Suya Dayanıklı mı?

Yeni akıllı saat, IP68 sertifikasına sahip. Bu, cihazın belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olduğunu gösteriyor. Söz konusu model kullanılırken el yıkama, yağmur atıştırması, terleme veya tozlu ortamlarda bulunma gibi durumlar hakkında endişelenmeye gerek bulunmuyor ama tuzlu suya ya da sıcak suya maruz bırakmamaya özen gösterilmeli. Öte yandan sabun ve benzeri kimyasalların temas etmemesine de dikkat edilmesinde fayda var.

Meizu Watch M1'in Fiyatı Ne Kadar?

Meizu Watch M1 için 299 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 2 bin 45 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de ithalatçı garantili olarak satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve ithalatçı kârı gibi eklemelerle birlikte 5 bin TL seviyesinde olabilir. Konuya ilişkin açıklama olmadığını, planların değişebileceğini not düşelim.

Meizu Watch M1 Türkiye'de Satılacak mı?

Cihazın şu an Türkiye'de resmî distribütörü bulunmuyor. Bu da yeni akıllı saatin doğrudan Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu anlamına geliyor. Tabii, cihazın maliyetinin nispeten düşük olması nedeniyle ithalatçı garantili olarak Türkiye'ye getirilme ihtimali de bulunuyor. Bu da cihazın Türkiye'de alınmasını mümkün kılıyor.

Editörün Yorumu

Meizu Watch M1'in günlük kullanım için ideal bir model olduğunu düşünüyorum. Tabii, çok uzun pil ömrününün olmaması gibi bazı dezavantajları da bulunuyor. Özellikle cihazını sık sık şarj etmeyi tercih etmeyenler için önemli bir dezavantaj olabileceği kanaatindeyim. Bunun haricinde sağlık ve spor takibi özellikleri ile cihazı epey kullanışlı bulduğumu söyleyebilirim.