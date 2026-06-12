Samsung'un Yeni Akıllı Saati Yolda! Bataryası Çok Büyük Olacak

Samsung'un güçlü özelliklere sahip yeni akıllı saati Galaxy Watch Ultra 2 ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son raporlar, yeni modelin batarya tarafında kullanıcıları fazlasıyla memnun edeceğini gösteriyor. İşte Galaxy Watch Ultra 2 ile ilgili bilinen tüm detaylar!

Galaxy Watch Ultra 2 Bataryası Kaç mAh Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Galaxy Watch Ultra 2'nin bataryası 800 mAh kapasitesinde olacak. Söz konusu pil kapasitesi akıllı saatler için fazlasıyla yüksek seviyede diyebiliriz. Hatta karşılaştırma yapacak olursak Apple'ın geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu Apple Watch Ultra 3'te 599 mAh'lik bir pil bulunuyordu. Yani Galaxy Watch Ultra 2 pil ömrüyle kullanıcıları kesinlikle üzmeyecek.

Galaxy Watch Ultra'da Kaç mAh'lik Bir Batarya Bulunuyordu?

Samsung'un 2024'te piyasaya sürdüğü orijinal Galaxy Watch Ultra'da 590 mah'lik bir pile yer verilmişti. Galaxy Watch Ultra 2'de 800 mAh'lik bir bataryanın kullanılacağını düşündüğümüzde yüzde 35'lik bir artışın olacağını söylemek mümkün. Peki bu artış gerçek kullanımda ne gibi bir avantaj sunacak?

İki akıllı saat arasındaki farkı göz önünde bulundurarak bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Bu kapsamda Galaxy Watch Ultra tam şarjla 2-3 gün civarında bir kullanım ömrü sunuyordu. Şu an için kesin olmasa da Galaxy Watch Ultra 2'nin bataryasının bu artışla birlikte 3-4 gün arasında bir kullanım ömrüne sahip olması ihtimaller dahilinde.

Galaxy Watch Ultra 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Bilindiği üzere Samsung akıllı saatlerini genellikle yaz aylarında tanıtmayı tercih ediyor. Hatırlanacağı üzere Galaxy Watch Ultra geçtiğimiz yılın temmuz ayında piyasaya sürülmüştü. Bu nedenle yaklaşan Galaxy Watch Ultra 2'nin de bu yılın temmuz ayında vitrine çıkması ihtimaller dahilinde. Hatta bu etkinliğin 22 Temmuz'da gerçekleştirileceği söyleniyor.

Galaxy Watch Ultra 2 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Watch Ultra ülkemizde 27.999 TL'lik bir fiyat etiketiyle satılıyor. Galaxy Watch Ultra 2'nin selefinden daha güçlü olacağını düşündüğümüzde 29.999 TL seviyesinde bir fiyata sahip olması sürpriz olmaz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Galaxy Watch Ultra 2 merakla beklediğim akıllı saatlerden birisi diyebilirim. Zira son gelişmeyle birlikte bataryasının selefinden çok daha büyük olacağını da öğrenmiş olduk. Şahsi görüşüm diğer özelliklerinin de bir önceki nesilden daha iyi olacağı şeklinde. Bunları hepsini temmuz ayında düzenlenecek etkinlikte öğreneceğiz.