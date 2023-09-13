Meksika'da "İnsana Ait Olmadığı Söylenen" 1.000 Yıllık Cesetler Sergilendi!

Bugün Mexico City'de, ülkenin kongresinde benzersiz bir olay yaşandı. Gazeteci ve ufolog Jaime Maussan'ın öncülüğünde Meksika'nın başkentinde iki "uzaylı cesedi" olduğu iddia edilen cesetlerin sergilendiği resmî bir etkinlik düzenlendi.

İki küçük "insan olmayan" ceset, herkesin görebilmesi için pencereli kutularda sergilendi. Peru'nun Cusco kentinden çıkarılan mumyalanmış küçük örneklerin bin yıllık olduğuna inanılıyor. Etkinliğe bilim adamları da ev sahipliği yaptı.

Peru'dan Çıkarılan Cesetlerin Madenlerde Fosilleştiği Söyleniyor

Maussan, yemin altında Meksika hükûmeti üyelerine ve ABD'li yetkililere hitap ederek bulgularını açıkladı. Maussan, UFO örneklerinin kısa süre önce Meksika Özerk Ulusal Üniversitesi'nde (UNAM) incelendiğini ve bilim adamlarının radyokarbon tarihleme yöntemini kullanarak DNA kanıtları elde ettiklerini belirtti.

Bir insana ait olmadığı için uzaylılara ait cesetler olduğu iddia ediliyor olsa da Meksika hükûmeti aynı fikirde değil.

Maussan etkinlikte "Bu örnekler karasal evrimimizin bir parçası değil... Bunlar bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Diatom (yosun) madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler." ifadelerini kullandı.

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