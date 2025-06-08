İstek Parçalarınızı Peçeteye Yazın! Melodili Yol Uygulamasında Yeni Parça!

Geçtiğimiz aylarda kullanıma açılan ve genel olarak Avrupa ülkelerinde gördüğümüz melodili yol uygulaması Türkiye'de oldukça sevildi. Pek çok sürücü sadece yolu deneyimlemek için bile uzun kilometreler katederek melodili yolu kullandılar. Bunun yanında sosyal medyada da büyük ilgi toplayan melodili yol için yeni bir parça da gündemde. İşte konuyla ilgili detaylar...

Melodili Yol Uygulaması Genişliyor: Sırada Mehter Marşı Var!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türkiye’de sürücülere eşsiz bir deneyim sunan “Melodili Yol” uygulamasının kapsamını genişlettiklerini açıkladı. Şu anda Ankara sınırlarında Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu ile Ankara-Eskişehir Devlet Yolu üzerinde dinlenebilen Mozart’ın Türk Marşı'na ek olarak yeni bir parçanın da ekleneceği duyuruldu.

🎶Türk Marşı'ndan sonra sırada Mehter Marşı var.



Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu ile Ankara Eskişehir Devlet Yolu’nda hayata geçirilen melodili yol uygulamasına yeni parça eklenecek.https://t.co/5R0QTB0baI pic.twitter.com/OKXQPQHzVe — TRT HABER (@trthaber) June 8, 2025

Yeni parça ise Mehter Marşı olarak belirlendi. Bakan Uraloğlu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bu sistemin belirli teknik şartları taşıyan yollar üzerinde sabit hızda seyreden araçlara müzikal bir deneyim yaşattığını belirtti. Özellikle 100 km/s sabit hızla seyir sırasında yol yüzeyine uygulanan özel çizgiler sayesinde araçlardan melodik titreşimler elde ediliyor.

Yeni melodi olarak seçilen Mehter Marşı’nın da aynı yöntemle sürücülere sunulacağını aktaran Uraloğlu bu uygulamanın hem teknolojik hem de kültürel bir katkı sağladığını vurguladı. Sistemin etkili şekilde çalışabilmesi için düz ve pürüzsüz yüzeylere sahip trafik yoğunluğu düşük ve ağır taşıt geçişinin az olduğu yollar tercih ediliyor.

Melodili Yol projesi Türkiye’nin mühendislik altyapısını inovatif fikirlerle birleştirerek sürüşü sadece güvenli değil aynı zamanda keyifli bir hale getirme vizyonunun da bir göstergesi olarak bildiriliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...