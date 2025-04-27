Merakla Beklenen Marvel Filmi İptal Oldu!

2019 yılında duyurulan ve Marvel hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılanan Blade filminin en sonunda kötü haberi elimize ulaştı. Konuyla ilgili gelen bilgilerde projede büyük aksaklıkların yaşandığı ve bu sebeple filmin iptal olduğu bildirildi. Son kararları yılan hikayesine dönen filmle ilgili iptal kararının kesinleşmesi Marvel hayranları tarafından büyük bir yankı uyandırdı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Hayranlar Üzgün: Blade Filmi Resmi Olarak İptal Edildi!

2019 yılında büyük bir coşkuyla duyurulan Blade filmi, Marvel Evreni'nde karanlık tonları seven hayranlar için adeta bir umut ışığı olmuştu. Başrolünde iki adet Oscar ödülü almış başarılı oyuncu Mahershala Ali’nin yer alması planlanan proje yıllar boyunca defalarca ertelendi, yönetmen ve senarist değişiklikleriyle sarsıldı. Haliyle en sonunda resmen rafa kaldırıldı. Altı yıllık uzun bir belirsizlik süreci, hayranların sabrını tüketirken, sonunda Marvel cephesinden gelen dolaylı açıklamalarla Blade'in akıbeti kesinleşti.

Blade filmi, duyurulduğu günden bu yana türlü üretim zorluklarıyla karşılaştı. Önce yönetmen koltuğunda oturacak isim değişti, ardından senaryoda yaşanan anlaşmazlıklar projeyi çıkmaza soktu. Her seferinde Marvel kanadından “vazgeçmedik” mesajları verilse de 2024 başında filmin resmi vizyon takviminden çıkarılması konuyla ilgili şüpheleri arttırmıştı. Ancak esas doğrulama, projeye müzik bestelemek için Marvel ile anlaşan Steven Ellison’dan geldi. Flying Lotus adıyla da tanınan sanatçı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Blade filminin iptal edildiğini resmen duyurdu. Böylece uzun süredir devam eden belirsizlik de resmiyete kavuşmuş oldu.

Marvel, Blade karakteri için gelecekte farklı projelerde kullanımı planlıyor mu henüz bilinmiyor. Mahershala Ali’nin Blade olarak başka bir Marvel yapımında sürpriz bir şekilde karşımıza çıkması teorik olarak mümkün, ancak şu anda bu yönde aktif bir çalışma veya resmi bir açıklama bulunmuyor. Blade karakterinin MCU’ya olası bir geri dönüşü için kapılar tamamen kapanmış değil fakat kısa vadede hayata geçecek bir proje görünmüyor.

Blade’in iptali, Marvel için de stratejik bir kayıp anlamına geliyor. Zira bu karakter, Sinematik Evren’in daha karanlık ve yetişkinlere yönelik hikâyelerine kapı aralayabilecek önemli bir figür olarak görülüyordu. Hayranlar, modern görsellerle ve Mahershala Ali’nin oyunculuğuyla yeni bir Blade deneyimi yaşama umudu taşımıştı. Ancak şu an için bu beklentiler bir başka bahara kalmış gibi görünüyor. Konuyla ilgili olarak Marvel hayranlarından gelen tepkilere baktığımızdaysa birçok kişinin üzüldüğünü ancak zaten filmden de umudu çok öncesinden kesmiş olduklarını görüyoruz.

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