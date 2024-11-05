Merakla Beklenen Samsung Galaxy S25 Serisinin Kılıfları Gün Yüzüne Çıktı!

Samsung'un önümüzdeki yılın başlarında tanıtacağı Galaxy S25 serisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yeni modeller için tasarlanan kılıfların görüntüleri gün yüzüne çıktı. Yeni kılıflar, merakla beklenen cihazların tasamınına ışık tutuyor. Detaylar haberde.

Yeni Galaxy S25 Modelleri Yuvarlatılmış Köşelerle Gelecek

Samsung tarafından 2025'in ocak ayında tanıtılması beklenen yeni Galaxy S25 serisi ile ilgili sızıntılarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Son olarak seri içerisindeki modeller adına tasarlanan yeni kılıflar, sektörel kaynaklar tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Paylaşılan görüntüler, yeni telefonların tasarımını ve bibirleriyle aralarındaki farklı gözler önüne serdi.

Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra için tasarlandığı iddia edilen yeni kılıfları inceleidğimizde, yeni telefonların eksi modellere kıyasla daha yuvarlatılmış köşelere sahip olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte S25 Ultra'nın seri içerisindeki diğer modellerden daha keskin hatları benimsediği de görülüyor.

Görüntülere göre Galaxy S25 Ultra ayrıca, yeni bir kamera sensörüne de ev sahipliği yapacak. Zira kılıfın arkasında yer alan kamera modülünde yeni bir sensör boşluğu bulunuyor. Bununla birlikte cihazdaki sensörlerin eski modellerin tersine ayrı ayrı yuvalara sahip olacağı da iddia ediliyor.

Daha öncesinde konuşulan diğer söylentilere göre yeni Galaxy S25 serisi, Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak. Çerçevesinde titanyum malzemenin kullanılacağı yeni cihazların Ocak 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Samsung Galaxy S25 modellerinin ülkemizdeki fiyatları kaç TL olacak? Yorumlarda buluşalım...