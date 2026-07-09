680 beygirlik Mercedes-AMG CLA Tanıtıldı: Süper Otomobilleri Kıskandıracak!

Yeni nesil Mercedes-Benz CLA, elektrikli otomobil piyasasına hızlı bir giriş yapmıştı. 720 kilometreye kadar menzil sunabilen araç, 320 kW hızlı şarj desteği ile büyük ilgi topladı. Şimdi ise sıra Alman üreticinin kompakt modelinin performanslı versiyonuna geldi. Mercedes-AMG CLA güçlü elektrik motoru ve performansı ile oldukça iddialı.

Mercedes-AMG CLA'nın Performansı Nasıl?

Mercedes-AMG, gelecek nesillerde V8 motor kullanacağının sözünü verse de yeni nesil CLA45+ AMG modelinde elektrikli bir ünite ile karşımıza çıkıyor. Mercedes-AMG CLA45+, 680 beygir güç ve 1.759 Nm tork üretebilen elektrik motorları ile tam bir cep roketine dönüşmüş durumda. Yeni elektrikli araç, yüksek tork üretebilen yeni elektrik motoru sayesinde 100 km/s hıza sadece 2,7 saniyede ulaşabiliyor.

0-100 km/s süresi ile süper otomobilleri kıskandıran CLA45+ AMG, gücünü dört tekerleğe birden aktarabiliyor. Yeni modelin maksimum hızı ise 250 km/s olarak sınırlandırılmış. AMG Dynamic Plus paketi tercih edildiğinde aracın maksimum hızını 270 km/s'ye çıkarmak mümkün oluyor. Tüm bu rakamlar ile Mercedes-AMG CLA45+ yollarda birçok sürücüyü şaşırtabilir.

Elektrikli Mercedes-AMG CLA45+'ın Menzili Ne Kadar?

Yeni elektrikli modelde 94 kWh'lik bir batarya paketi kullanılıyor. Aracın sedan versiyonu daha verimli aerodinamik yapısı sayesinde 670 kilometrelik menzil sunuyor. Aracın Shooting Brake versiyonunda ise bu değer 640 kilometre olarak ölçülmüş. 800V mimari ile sunulan araç 330W'lik hızlı şarj özelliğine sahip.

Elektrikli Mercedes-AMG CLA, 330W'lik hızlı şarj sayesinde bataryasını yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 22 dakikada doldurabiliyor. Alman üretici ayrıca elektrikli aracın 10 dakikalık kısa bir şarj ile 270 kilometrenin üzerinde bir menzil sunabildiği iddiasında.

Mercedes-AMG CLA Nasıl Bir Sürüş Vadediyor?

Mercedes-AMG, yeni modellerinin bataryası ile gelen ekstra ağırlığı çeşitli sürüş sistemleri ile bertaraf etmeye çalışmış. Yeni modelde değişen yol koşullarına çok kısa sürelerde ayak uydurabilen olabilen AMG RIDE CONTROL adaptif süspansiyon sistemi standart olarak sunuluyor. Alman üretici ayrıca yolları okuyarak viraj ve düzlüklerde ne kadar güç sağlayabileceğine karar veren Predictive Performance Manager adı verilen sistemi de elektrikli otomobilinde kullanıyor.

Elektrikli CLA45+'ta içten yanmalı versiyonları özleyenler için oldukça dikkat çekici bir sistem daha mevcut. AMGFORCE S+ olarak adlandırılan sistem, iç mekana aracın hızına uygun olarak motor sesleri yansıtıyor. Bu sistem ayrıca içten yanmalı modellerde oluşan motor titreşimlerini ve vites değişim sarsıntılarını simüle eden koltuklara da ev sahipliği yapıyor.

Mercedes-AMG CLA45+'ın Teknik Özellikleri Neler?

Motor: 3 adet eksenel akılı elektrik motoru

Güç: 680 beygir

Tork: 1.759 Nm

Maksimum hız: 250 km/s (AMG Dynamic Plus ile 270 km/s)

0-100 km/s hızlanma: 2,7 saniye

Batarya: 94 kWh

Menzil: 670 km (Sedan) - 640 km (Shooting Brake)

Boyutlar: 4.742 mm uzunluk - 1.859 mm genişlik - 1.469 yükseklik

Ağırlık: 2.355 kilogram

Mercedes-AMG CLA45+'ın Nasıl Bir Tasarımı Var?

Yeni elektrikli Mercedes-AMG CLA, genel tasarım anlamında standart versiyonlarla aynı çizgilere sahip. Sedan ve Shooting Brake olmak üzere iki farklı gövde seçeneği ile sunulan modeller, sahip oldukları agresif detaylarla kardeşlerinden ayrılıyor. Bolca siyah detayın kullanıldığı modellerede, ön ızgarada dikine aydınlatmalı şeritler yer alıyor.

Yeni model ayrıca standart elektrikli versiyona göre hem ön ızgarada hem de tamponların kenarlarında daha geniş hava girişlerine sahip. Performanslı model bu sayede bataryasını ve frenlerini daha iyi bir şekilde soğutabiliyor. Arka bölümde de daha agresif bir difüzör bizleri karşılıyor. Ayrıca yüksek hızlarda açılabilen aktif spoyler de yine performanslı versiyonda öne çıkan detaylar arasında.

Elektrikli CLA45+ AMG'nin İç Mekanı Neler Sunuyor?

Yeni modelin iç mekanı da genel anlamda standart versiyonlardan alınmış. Ancak Mercedes-AMG CLA45+ özel bir model olduğunu iç mekanda da her fırsatta gösteriyor. Üçlü ekran düzenine sahip olan modelde direksiyon dahil birçok yerde AMG logoları göze çarpıyor. Daha iyi yanal desteklere ve daha derin oturma pozisyonuna sahip koltuklar da yine sunulan farklılıklar arasında.

Editörün Yorumu

Mercedes-AMG CLA45+ sahip olduğu performans ile dudak uçuklatıyor. Bundan birkaç yıl önce sadece sınırlı sayıda hiper otomobillerde gördüğümüz 3 saniye altı 0-100 km/s hızlanma süreleri artık kompakt modellere inmiş durumda. Bu noktada elektrikli motorların torkunu ilk andan itibaren sunmasının da büyük bir payı bulunuyor.

Yeni model özellikle sağladığı 1.759 Nm tork ile gerçekten oldukça etkileyici. Aracın 2,3 tonu aşan ağırlığı bu konuda tek soru işareti. Mercedes-AMG ise sunduğu destek sistemler ile kullanıcılara bu ağırlığı en az oranda hissetirmeye çabalamış görünüyor. Kullanılan yapay ses ve sarsıntı sistemleri ise müşterilerin hâlâ geleneksel motora sahip performanslı model istediklerinin bir kanıtı. Bakalım CLA45+ AMG bu algıyı yıkabilecek mi?