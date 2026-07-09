Volkswagen Tiguan, 20. Yılında Özel EDITION 20 Versiyonu İle Geliyor!

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Volkswagen, 2007 yılından bu yana piyasada olan Tiguan'ın 20. yılını özel bir versiyon ile kutluyor. Tiguan Edition 20 olarak adlandırılan özel tasarım detayları ve zengin standart donanımı ile öne çıkıyor. Avrupa'da satışa sunulan model farklı motor seçenekleri ile satın alınabilecek.

Volkswagen Tiguan EDITION 20 Hangi Özelliklere Sahip?

Volkswagen Tiguan EDITION 20, modelin Life paketini temel alıyor. Ülkemizde giriş paketi olarak sunulan Life paketine sahip olan aracın içerisinde ve dışarısında R-Line paketinin sportif detaylar yer alıyor. Sadece bu versiyona özel olarka geliştirilen Maple Red Metallic gövde rengi ise SUV modeli diğer versiyonlardan ayıran en dikkat çekici olarak öne çıkıyor.

Özel versiyonda parlak siyah detaylar, karartılmış camlar, B sütununda yer alan EDITION 20 logosu, Volkswagen logolu aydınlatmalı kapılar ve siyah TIGUAN yazısı gibi tasarım detayları sunuluyor. Standart olarak 19 inçlik jantlarla sunulan özel versiyonun opsiyon listesinde 20 inçlik jantlar da mevcut.

Tiguan EDITION 20 iç mekanda da farklı detaylarla standart modellerden ayrılıyor. Yeni versiyonun iç mekanında kırmızı dikişler, EDITION 20 logolu aydınlatmalı kapı eşikleri, özel olarak tasarlanan direksiyon simidi ve yenilenen koltuk döşemeleri dikkat çekiyor.

Tiguan EDITION 20 Hangi Motor Seçenekleri ile Sunulacak?

Volkswagen, Tiguan'ın özel versiyonunu tüm motor seçenekleri ile sunmaya hazırlanıyor. Giriş seviyesinde 150 beygirlik 1,5 litrelik eTSI motoru ile sunulacak olan model, markanın 204 beygir güç üreten 2.0 litrelik TSI, 204 beygirlik eHybrid ve 150 beygir gücündeki 2.0 dizel TDI motoru ile satın alınabilecek.

Volkswagen Tiguan EDITION 20 Türkiye'de Satışa Çıkacak Mı?

Volkswagen, Tiguan'ın 20. yılına özel olarak geliştirdiği EDITION 20 versiyonunu ilk etapta sadece Avrupa'da satışa çıkaracak. Şirketin paylaştığı basın bülteninde Türkiye özelinde herhangi bir ifade yer almıyor. Yeni modelin Almanya'da ki giriş fiyatı ise 48 bin 150 euro olarak belirlenmiş durumda.

Ancak Volkswagen Tiguan, ülkemizde sevilen SUV modellerden bir tanesi. Bu nedenle ilerleyen dönemde Tiguan EDITION 20 modelini ilerleyen dönemde Türkiye'de satışa çıkarabilir. Özel versiyonun ülkemize geliş tarihi için ise resmi açıklamayı beklememiz gerekecek.

Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi

Model Donanım Fiyat Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life 3.402.000 TL Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 4.374.000 TL Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line 4.666.000 TL Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 6.254.000 TL Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line 6.617.000 TL

Editörün Yorumu

Volkswagen Tiguan uzun yıllardır markanın en çok satan modelleri arasında başı çekiyor. 2007 yılının Eylül ayında yollara çıkan model, o günden bu yana Alman üretici için büyük bir öneme sahip. Tiguan şimdi ise 20. yılını özel bir versiyonla kutluyor. Özellikle modelin bakıra çalan rengi ve siyah sportif detayları oldukça güzel görünüyor.

Alman üretici genellikle bu özel versiyonları bir süre sonra ülkemizde de satışa sunuyor. Bu yüzden yeni Tiguan EDITION 20 versiyonunu da ilerleyen günlerde ülkemizde görebiliriz. Aracın başlangıç fiyatı ise ülkemizde sunulması durumunda muhtemelen 5 milyon TL civarında olacaktır.